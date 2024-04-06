電壓驟降加入獎罰機制？環境局：修改協議須政府與中電雙方同意

中電今日（6日）再發生電壓驟降事件，影響九龍及新界區，引發逾百宗被困升降機事故，有議員指兩電《管制協議》的供電懲罰機制並未包括電壓驟降，建議在中期檢討時加入。環境及生態局晚上稱，明白市民希望將電力驟降影響包括在中電的電力協議下的獎罰機制，以加強規管，但任何修改協議的方案，須政府與中電雙方同意後才能落實。



機電署要求中電就事故在4星期內提交詳細報告。（資料圖片）

中電青衣牙鷹洲街變電站一月設備故障導致葵青、沙田等多區電壓驟降，上周六因受元朗十八鄉山火影響，中電連接元朗至荔枝角40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，連同今日電壓驟降，已是四個月內第三次同類事故。民建聯立法會議員梁熙認為，若果電壓驟降原因與人為因素有關，而且發生頻率高，應考慮納入懲罰機制，令電力公司致力保障供電穩定。

環境局形容事故引致部份市民受困電梯 絕不理想

環境局深夜在Facebook專頁發文稱，政府十分關注數個月內中電系統發生數宗電壓驟降事故，形容事故引致電梯故障，部份市民受困，情況絕不理想。

環境局又指，明白事情引起公眾對中電電力系統安全性的懷疑和服務質素不滿，該局已要求中電向公眾作出交代和採取有效措施作出改善，並且指示機電工程署加強監察中電的技術及電力安全表現。

會就獎罰機制再與中電商討：任何修改協議方案須雙方同意才能落實

環境局稱，明白市民希望將電力驟降的影響包括在中電的電力協議下的獎罰機制，以加強對中電服務的規管，該局會就獎罰機制再與中電商討，但稱任何修改協議的方案，須政府與中電雙方同意後才能落實。

▼3月30日 元朗山火導致電壓驟降▼



+ 3