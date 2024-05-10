導盲犬｜平機會5年收7宗視障人士遭歧視投訴　推指南加強大眾認識

平機會為加強各界對導盲犬的認識推出《導盲犬：實用指南》，行政總監（營運） 朱崇文今日（10日）表示，很多時市民不知道哪些是導盲犬，或面對導盲犬時不知如何處理，指南有教導如何分辨，亦會寫明工作中的導盲犬，以及穿著紅色或橙色背心的訓練犬。他強調，「佢唔係一個竉物，佢係使用者的一個協助工具。」希望市民體諒。



導盲犬是盲人非常重要的幫手。（視覺中國）

近期在網上流傳一片段有市民在地鐵上指罵另一名市民的導盲犬，朱崇文在電台表示，為加強各界對導盲犬的認識平機會推出《導盲犬：實用指南》，他指，年輕人對導盲犬的認知較多，但大部分市民不知導盲犬在具體如何幫助失明人士，因此在指南列出不同界別包括交通、餐廳及酒店、處所管理人及僱主等相關人士可如何作出協助。

平機會：如拒載導盲犬或額外收費可能涉及間接歧視

朱崇文舉例，小巴司機在可行情況下，讓視障人士攜同導盲犬上車，預留最後一排座位的單邊位予他們使用，避免影響通道等。的士方面，如有拒載或額外收費，當中或有爭議，因為盲犬屬於協助犬，絕接載或致視障人士使用不到服務可能涉及間接歧視。同時，他提醒巴士、地鐵乘客在車上見到導盲犬可讓出空間讓犬隻可在使用者附近休息。

平機會為加強各界對導盲犬的認識推出《導盲犬：實用指南》，平機會行政總監（營運） 朱崇文在電台表示，很多時市民不知道哪些是導盲犬，或面對導盲犬時不知如何處理。（翁曼琛攝）

被問到以往有沒有餐廳拒絕導盲犬入內，他強調，「佢唔係一個竉物，佢係使用者嘅協助工具。」希望市民體諒。他指，如果僱主聘用員工需要導盲犬協助日常生活或上班，而公司地方較大的話，希望可提供適當空間予導盲犬，同時給予休息時間予員工讓他可以餵飼導盲犬。

他表示，平機會過去5年收到7宗相關投訴，有4宗透過調停成功解決、1宗是有關方面私下解決、1宗毋須跟進、另外有1宗因為個案未必符合法例條文而終止跟進。調停個案的結果主要是有關方面作出道歉或改變相關政策。