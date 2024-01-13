導盲犬以身護主結果自己墜進2米深井　獲救後還作出感人舉動

一隻導盲犬在帶主人過馬路時，遇到了沒蓋好水溝蓋的坑洞，自己不慎踩空掉進井裡面，飼主立刻報警請警消協助將狗狗撈上來，沒想到導盲犬被拉上來第一個行為竟是直接奔向主人檢查飼主有沒有受傷，敬業的模樣讓在場警消都忍不住感動流淚。



綜合陸媒報導，大陸安徽毫州一對盲人夫妻帶著導盲犬出門，沒想到柏油路上的水溝蓋沒有蓋好，導盲犬提早發現到這件事情，便不斷用頭頂著他們不讓夫妻倆跌入水溝，結果沒想到反倒是導盲犬自己失去平衡摔進水溝中，夫妻倆聽到導盲犬的哀號聲立刻打給警消求救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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警消獲報到現場後立刻進入水溝裡面將導盲犬打撈上來，很明顯導盲犬因為摔入有點深的水溝裡面受到驚嚇，但敬業的牠被撈上來第一件事情不是檢查自己的傷勢，而是強忍驚嚇趕快飛奔到飼主身邊，關心飼主有沒有受傷，十分敬業的模樣讓在場警消都看哭了。

導盲犬不顧自身安危，脫困後第一件事情是確認飼主安危讓不少網友相當感動，留言表示「導盲犬這麼敬業讓人好心疼」、「狗狗被撈上來第一件事情不是確認自己傷勢，而是飛撲去關心主人有沒有受傷，好懂事的孩子」、「每一隻導盲犬都該被溫柔對待」。

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