導盲犬便利視障人士出行　加強獨立生活能力

撰文：來稿
出版：更新：

盲人及視障人士雖然視力受損，但若有導盲犬的協助，他們便能穿梭大街小巷、自由行動，參與不同的活動。近年公眾對導盲犬加深了認識，然而仍有個別歧視導盲犬及其使用者的事件發生。任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。

撰文：平等機會委員會主席朱敏健

導盲犬是視障人士的緊密夥伴，牠們便利視障人士參與社會，加強他們獨立生活的能力，令視障人士的世界變得更廣濶，絕對值得大家的尊重。

傷健人士一起參與盲人觀星營

早前我參加了盲人觀星傷健營，讓我能與視障人士一起享受觀星的樂趣，發掘浩瀚宇宙裏星體的奧秘。大會預備了輔助觀星工具，例如凸點星圖、凹凸月面圖、經改裝的器材及特製望遠鏡等，配合健全人士的協助及描述，讓有不同身體障礙的人士，也能認識天文現象，建構心中的星空。

當日觀星營有視障人士帶同導盲犬參加，也有導盲犬體驗活動，讓健全人士親身體驗導盲犬如何協助視障人士生活。參加者都深深體會到視障人士出行時可能會感到徬徨無助，但在導盲犬的陪伴下，他們就可倍添信心和安全感，自由出行。

導盲犬不是工具　是視障人士的拍檔

導盲犬是全失明或視障人士用以便利日常行動的工作犬，被稱為盲人的第二雙眼睛。牠們是視障人士的最佳拍檔和嚮導，亦是視障人士的引路明燈，帶領視障人士穿梭大街小巷，協助及引導視障人士自由行動，讓他們可參與不同社區活動，拓展生活領域，從而建立獨立、自信及有尊嚴的生活。

有些人可能對導盲犬有誤解，認為牠們是視障人士的工具。事實上，視障人士視導盲犬是他們的朋友、夥伴，甚至家人。他們一起生活，互相照顧，成為親密戰友，共渡難關。過往便有不少視障人士與其導盲犬的感人故事的報道。例如有視障人士表示，導盲犬是他的好兄弟，曾經有一次其導盲犬以身體攔着他，不讓他前行，他才逃過被車撞到的一劫。另一視障人士則指，他和他的導盲犬相處了數年，兩者互相扶持，成為彼此的心靈依靠。他更打算在其導盲犬退役後，與訓練員共同照顧牠，確保牠有一個幸福、快樂和無憂的晚年！

導盲犬受歧視事件仍不時發生

近年多了公眾人士認識導盲犬的功能，公共交通工具、商場及食肆亦普遍歡迎導盲犬進入。然而，我們仍不時聽聞有關視障人士攜同導盲犬而遭到歧視的事件，包括食肆拒絕讓導盲犬進入。《殘疾歧視條例》保障殘疾人士避免因其殘疾而受到歧視、騷擾及中傷，受保障的範疇包括僱傭、教育、貨品/服務/設施的提供等。雖然目前《條例》沒有明文禁止歧視帶有導盲犬或其他提供輔助動物的人，但根據《條例》，在準備容許另一人進入或使用處所的條款或條件上歧視殘疾人士，有可能違反法例。因此，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬，進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。

對導盲犬應遵守「三不一問」的守則

除了認識法例，大眾亦可參考相關組織提供的資訊，增進了解導盲犬的功能和重要性。例如，在街上遇到導盲犬時應遵守「三不一問」的守則，即不拒絕導盲犬進出公共場所及乘搭公共交通運輸工具；不干擾或撫摸工作中的導盲犬；還有不餵食導盲犬。「一問」就是當看到視障人士在公共空間猶豫徘徊不前時，主動詢問他們是否需要協助。

導盲犬是視障人士的緊密夥伴，牠們便利視障人士參與社會，加強他們獨立生活的能力，令視障人士的世界變得更廣濶，絕對值得大家的尊重。我相信透過教育和不同界別的努力，我們定可將香港建構成為一個對導盲犬更友善、更支持的共融社會。

平機會指，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）
全面採納通用設計　建造全民皆可使用的共融環境平機會推餐飲通用設計指南　支援殘疾人士通達無障生活啟發青年　擁抱平等　平機會招募大專生成為平等機會青年大使平機會關注照顧者壓力　提出多項支援照顧者措施的建議各界合力遏止校園性騷擾歪風蔓延懷孕歧視屬違法行為　僱主不應對懷孕僱員作差別對待職場性騷擾零容忍　僱主僱員同樣有責

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！

平機會