導盲犬便利視障人士出行　加強獨立生活能力

盲人及視障人士雖然視力受損，但若有導盲犬的協助，他們便能穿梭大街小巷、自由行動，參與不同的活動。近年公眾對導盲犬加深了認識，然而仍有個別歧視導盲犬及其使用者的事件發生。任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



導盲犬是視障人士的緊密夥伴，牠們便利視障人士參與社會，加強他們獨立生活的能力，令視障人士的世界變得更廣濶，絕對值得大家的尊重。

傷健人士一起參與盲人觀星營

早前我參加了盲人觀星傷健營，讓我能與視障人士一起享受觀星的樂趣，發掘浩瀚宇宙裏星體的奧秘。大會預備了輔助觀星工具，例如凸點星圖、凹凸月面圖、經改裝的器材及特製望遠鏡等，配合健全人士的協助及描述，讓有不同身體障礙的人士，也能認識天文現象，建構心中的星空。

當日觀星營有視障人士帶同導盲犬參加，也有導盲犬體驗活動，讓健全人士親身體驗導盲犬如何協助視障人士生活。參加者都深深體會到視障人士出行時可能會感到徬徨無助，但在導盲犬的陪伴下，他們就可倍添信心和安全感，自由出行。

導盲犬不是工具 是視障人士的拍檔

導盲犬是全失明或視障人士用以便利日常行動的工作犬，被稱為盲人的第二雙眼睛。牠們是視障人士的最佳拍檔和嚮導，亦是視障人士的引路明燈，帶領視障人士穿梭大街小巷，協助及引導視障人士自由行動，讓他們可參與不同社區活動，拓展生活領域，從而建立獨立、自信及有尊嚴的生活。

有些人可能對導盲犬有誤解，認為牠們是視障人士的工具。事實上，視障人士視導盲犬是他們的朋友、夥伴，甚至家人。他們一起生活，互相照顧，成為親密戰友，共渡難關。過往便有不少視障人士與其導盲犬的感人故事的報道。例如有視障人士表示，導盲犬是他的好兄弟，曾經有一次其導盲犬以身體攔着他，不讓他前行，他才逃過被車撞到的一劫。另一視障人士則指，他和他的導盲犬相處了數年，兩者互相扶持，成為彼此的心靈依靠。他更打算在其導盲犬退役後，與訓練員共同照顧牠，確保牠有一個幸福、快樂和無憂的晚年！

導盲犬受歧視事件仍不時發生

近年多了公眾人士認識導盲犬的功能，公共交通工具、商場及食肆亦普遍歡迎導盲犬進入。然而，我們仍不時聽聞有關視障人士攜同導盲犬而遭到歧視的事件，包括食肆拒絕讓導盲犬進入。《殘疾歧視條例》保障殘疾人士避免因其殘疾而受到歧視、騷擾及中傷，受保障的範疇包括僱傭、教育、貨品/服務/設施的提供等。雖然目前《條例》沒有明文禁止歧視帶有導盲犬或其他提供輔助動物的人，但根據《條例》，在準備容許另一人進入或使用處所的條款或條件上歧視殘疾人士，有可能違反法例。因此，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬，進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。

對導盲犬應遵守「三不一問」的守則

除了認識法例，大眾亦可參考相關組織提供的資訊，增進了解導盲犬的功能和重要性。例如，在街上遇到導盲犬時應遵守「三不一問」的守則，即不拒絕導盲犬進出公共場所及乘搭公共交通運輸工具；不干擾或撫摸工作中的導盲犬；還有不餵食導盲犬。「一問」就是當看到視障人士在公共空間猶豫徘徊不前時，主動詢問他們是否需要協助。

導盲犬是視障人士的緊密夥伴，牠們便利視障人士參與社會，加強他們獨立生活的能力，令視障人士的世界變得更廣濶，絕對值得大家的尊重。我相信透過教育和不同界別的努力，我們定可將香港建構成為一個對導盲犬更友善、更支持的共融社會。

平機會指，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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