香港導盲犬培育難　AI導盲犬成新選擇？　視障者：心靈慰藉難取代

「年輕盲人20來歲申請導盲犬，到30來歲時導盲犬就需要退休，盲人一生中不只使用一隻導盲犬，需求永遠存在。」香港導盲犬協會前任主席林衛邦道出導盲犬供不應求的難題。



培訓一隻「合格」的導盲犬過程不容易，義工Zandee說單挑選一隻有潛力的狗狗入「學堂」，便要由狗狗祖宗八代家族史算起。在人工智慧年代，導盲犬也正在「智能化」，但對視障人士Dick來說，導盲犬除了是「工作犬」，也是「心靈慰藉」，AI導盲犬難以取代活生生的導盲犬在他心中的地位。



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導盲犬到中年即退休 培訓數量難追流失速度

視障人士Wing和導盲犬Doctor出行過馬路時，Doctor會主動放慢步伐，靜靜地停下來，等待Wing進一步指示，Wing說這樣的陪伴增加了外出活動的安全感。但原來Doctor的到來並不容易，她等了5年才迎來Doctor。過程中，她一度萌生放棄輪候的念頭，並嘆道：「等了這麼久，不如不養。」

根據政府2021年統計數字，本港約有20萬名視障人士，惟全港僅有兩間導盲犬培訓機構，其中香港導盲犬協會屬下其有60隻現役及訓練中的狗狗。林衞邦說，視障人士申請一隻導盲犬平均需輪候三年，「不是每隻導盲犬都是工作到10歲才退休，期間若生病或有其他問題，提早退休的機會很大。假設有10個盲人申請導盲犬，協會就至少要培養16隻導盲犬。」他又指，協會平均一年成功培訓的導盲犬僅2至3隻，因此申請人較難短時間內匹配到合適的導盲犬。

如今30歲的Wing已與Doctor生活四年，即六年內Doctor就會退休，那時她便需重新排隊，輪候另一隻導盲犬。按照國際導盲犬聯盟(IGDF)的推算，視障人士與導盲犬的理想比例為100:1 。

視障人士Wing和媽媽十分喜愛導盲犬Doctor，表示若Doctor退役會十分不捨得，亦暫未考慮會否申請新的導盲犬 。（張曉霖 攝）

申請導盲犬條件嚴 專家：性格契合最重要

視障人士Dick曾先後使用過兩隻導盲犬，如今陪伴他的旺旺約輪候了兩年。他說視障人士申請導盲犬時常常面臨各種客觀條件的顧慮，其中環境因素是最大考量，例如有些視障人士家中環境擠迫、家人反對，或是因經濟壓力而放棄申請。撇除客觀條件阻礙，成為導盲犬申請者的條件也較嚴謹，例如申請者不能是獨居人士、需具備獨立照顧導盲犬的能力等。此外，配對合適的導盲犬也有許多條件，例如視障人士和導盲犬的步速及性格是否合適等。

導盲犬和視障人士成功配對後，相處時間最長可達八年，導盲犬要用一半以上服役時間跟主人磨合，因此林衛邦指，犬隻與主人的生活模式、性格契合度是申請時重要的考量，若申請人較為活躍，如喜好戶外活動，協會便會為其配對較為活潑的導盲犬；申請人較為文靜，則會分配較為安靜的導盲犬。

路人十分關注陪同主人乘搭火車的導盲犬「旺旺」。（張曉霖 攝）

繁殖資源不足 培訓狗狗到退休至少50萬

與寵物犬不同，導盲犬的繁殖並非依靠天然交配，而是以人工受孕的方式配種。導盲犬協會義工兼寄養家庭Zandee提到：「她（導盲犬Ivy）八代都是導盲犬，這樣才可以遺傳到性情穩定、有智慧、與他人合作（的基因），可能不明白的人會以為在狗場生兩隻狗便可以，然而並非如此。」

身兼導盲犬協會義工和寄養家庭的Zandee稱會經常帶退休的導盲犬——明星「小Q」Ivy上街，希望更多人能認識導盲犬。（張曉霖 攝）

作為種犬的狗媽媽，一生也只允許生育最多三胎，而種犬的精子亦需要不時和其他國家交換，以免發生近親繁殖和出現遺傳病。林衛邦表示，導盲犬人工受孕的過程較為繁複，「要用顯微鏡揀最大隻、最活躍嘅精子去做人工受孕」；繁殖導盲犬不但需要大量技術支持，流程亦會增加犬隻生育的難度和成本；他說，培育一隻導盲犬到牠退休需要至少50萬以上的資金投入。

以導盲犬種犬媽媽Ivy及其子女為例子，犬隻至少要有三代導盲犬血統，繁殖成功率達80%，方可被選為做種犬，以遺傳良好的基因。（Zandee提供）

除了複雜的繁殖流程，本地專業人才不足也成為培育導盲犬的難題。以香港導盲犬協會為例，負責替導盲犬申請者與導盲犬配對的導盲犬導師（GDMI）只有一名，而導盲犬訓練員則只有3名。林衛邦坦言，香港從事導盲犬專業的人不多，「很多人有興趣，但因為我們是非牟利組織，薪金不算可觀。」；此外政府没有提供資助、機構配對導盲犬予視障人士亦無額外收費，導致支出龐大；他直言：「如果沒有足夠經濟支援，我們很難擴張導盲犬服務。」

林衛邦表示若要成為訓練員，必須先要成為協會職員，再根據國際導盲犬聯盟會提供的課程進行在職訓練，課程訓練約2至3年。（張曉霖 攝）

AI導盲犬可行性存疑 視障人士：導盲犬是生活拍檔 、心靈慰藉

香港導盲犬協會數據顯示，導盲犬每天工作時間約2至4小時，目的是讓犬隻有足夠休息，避免過度疲勞，但 AI導盲犬則沒有休息和睡眠的需求，能每天24小時不間斷地工作，比動物導盲犬更具「續航力」。Dick認為香港城市環境擠迫，不適合用智能導盲犬，特別是在熱鬧人多的街道，「我猜想這些（AI導盲犬），你試試在女人街走，（AI導盲犬）不知道被人踢飛到哪裡！」。目前AI導盲犬假如被行人撞跌或踢倒，不能即時有反應，對使用者的出行造成極度不便，甚至危險。

香港導盲犬協會訓練員Sarah及訓練中的導盲犬Cookie 。（劉善怡 攝）

Dick續解釋，其導盲犬旺旺有思想並懂得判斷，見到人很多的時會改道而行，「AI導盲犬能否能否做得那麼快，像動物導盲犬那麼厲害 ？可能在不遠的將來可以，但應該不是現在。現階段，我寧願用白手杖。」

Wing和媽媽都認為AI導盲犬無法取代動物導盲犬，她直言：「對住AI導盲犬好像對著手機一樣，始終是死物，我覺得好奇怪；儘管未來有AI導盲犬出現，仍然會選擇使用動物導盲犬。」

Dick表示自己更喜歡與動物導盲犬一起出行，而導盲犬旺旺對於他而言，已不單單是輔助出行的工具，更加是自己的心靈慰籍和拍檔。（張曉霖 攝）

視障人士籲政府提供更多支持

政府對視障人士的傷殘津貼金額有限，且對於訓練導盲犬和本地犬隻的訓練師均未提供任何支持，Dick表示，導盲犬的日常費用是由視障人士和相關機構自行負擔，導盲犬若生病，不僅會對視障人士的生活造成困擾，也增加了他們的經濟壓力。

林衛邦認為，科技發展或可解決部分問題，但社會資源的投入才是關鍵。他期望政府支持發展導盲犬服務，改善有關的政策和資源投入，給導盲犬服務更多長期保障，及與協會共同承擔狗隻的醫療費用等，「政府雖然一直鼓勵視障人士使用導盲犬，但卻沒有提供實質資助。」