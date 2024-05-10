無處不旅遊各界齊獻計　推「五色旅遊」跨海陸　全民化身旅遊大使

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周四（9日）會見文化體育及旅遊局局長楊潤雄，指香港要樹立「無處不旅遊」理念，到底有什麼妙計實踐理念，旅遊業界及議員今日（10日）各抒見解。

旅遊促進會總幹事崔定邦便將香港形容成一座巨型的主題樂園，因此各行各業均需要求變，例如改善的士業務質素、公共洗手間的水準等，甚至所有市民均是香港的旅遊大使。

立法會議員江玉歡指，旅客走進社區貼近市民生活，不再局限某些地區，認為只要「住得開心，遊客行過都會開心。」旅遊界立法會議員姚柏良則提倡「五色旅遊」概念，即海上遊、生態遊、古蹟遊、觀光遊及紅色旅遊。



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崔定邦稱不能只向內地伸手擴大自由行 旅遊及服務質素卻沒提升

自疫情結束後，政府積極恢復本港旅遊業，例如定期在維港兩岸舉辦煙火及無人機匯演，在18區設置打卡地標等。而旅發局亦正準備推動禮貌運動，並與小紅書簽訂戰略合作加強宣傳，旅議會早前亦舉辦深度遊行程設計比賽，6條得獎路線已出爐。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，相信夏寶龍提出「香港無處不旅遊」背後已通過調研，因此叮囑香港需要求變，否則單方面向內地伸手擴大自由行城市，但旅遊及服務質素卻沒有提升，便難以構成中港互動的關係。

2024年5月9日，夏寶龍會見楊潤雄一行人，指香港要樹立「香港無處不旅遊」的理念。（港澳辦相片）

形容香港是主題樂園 崔定邦︰所有市民都係旅遊大使

崔定邦又指，可將香港想像成一座巨型的主題樂園，而市民的需要亦是旅客的需要，因此各行各業均需要改變，以服務業及運輸業為例，的士業務質素、公共洗手間的水準等，均與市民及旅客息息相關。「如果我形容嘅話香港就係一座旅遊公園，可以由羅湖玩到落南丫島，由大澳一直玩到西貢。」

夏寶龍昨日並提到香港要弘揚熱情好客之道，崔定邦解讀指，內地旅客已在香港「瓹窿瓹罅」，甚至馬頭圍道亦成為打卡景點。因此他認為目前只欠香港踏出一步，即港人亦需要加強熱情好客之道，全城參與旅遊業，例如學習日本的禮貌文化。

所有市民都係香港旅遊大使，我哋坐巴士又好，的士又好，茶餐廳食飯都好，大家都係參與旅遊業嘅一份子。 旅遊促進會總幹事崔定邦

姚柏良倡藍、綠、古、夜、紅五色旅遊 海上遊至古蹟遊

旅遊界立法會議員姚柏良對「無處不旅遊」的理念深感認同，並指全域旅遊的概念，即景點不需要集中於個別區域，為內地多年來推動的旅遊模式。他認為「香港處處都是景點」，擁有獨特的人文自然景觀，確實值得深入去挖掘。

姚柏良便提到「五色」旅遊概念，包括藍色、綠色、古色、夜色及紅色，對應海上遊、生態遊、古蹟遊、觀光遊及紅色旅遊。他強調香港的景點並非集中於市區，可擴展至行山徑，亦可推動郊外的法定古蹟，例如下白泥碉堡、禾坑村發達堂、分流炮台等，以擴大接待旅客的容量，打造更多元化的旅遊產品。

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江玉歡指旅客著重體驗愛走進社區︰貼近生活而不是堆砌而成的特色

立法會議員江玉歡贊同夏寶龍說法，她認為現在旅客著重體驗，喜愛走進社區，光顧茶餐廳及酒樓等，不像土瓜灣等個別例子帶來騷擾。她建議政府要善用每區的特色，但不是堆砌而成的特色，例如港人北上深圳亦會到處發掘不同特色。

江玉歡認為，政府除了舉辦大型活動外，改善市容及運動場所等。她解釋，旅客走進社區貼近市民的生活，不再局限某些地區，並希望吃喝玩樂可獲得賓至如歸的感覺，因此只要「自己住得開心，遊客行過都會開心」。她並以毗鄰的澳門為例︰