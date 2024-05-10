今日必看8分鐘｜荃灣解款車剷上行人路｜香港仔運動場工業意外

元朗膠管廠三級火警 逾160消防撲火 男傷者身體逾50%燒傷

元朗庸園路永寧村一間膠管廠今日（10日）凌晨發生三級大火，61歲李姓男員工事發時在二樓員工休息室，嘗試撲火而導致身體逾50%燒傷，清醒送往屯門醫院，其後轉送威爾斯親王醫院，可見李男敷上面膜。

荃灣西站外解款車剷行人路 兩途人捱撞一被困車底 警員持槍戒備

荃灣西站外有解款車失事撞傷途人。今日（10日）下午1時47分，一輛解款車在荃灣西站A1出口外的大河道失事，撞斷路邊欄杆後剷上行人路，警方接報兩名女途人被撞到，其中一人更被困車底，幸兩人幸神智清醒，多部救護車到場處理。現場所見，多名消防員設法升起解款車，救出被困傷者；警員穿着避彈衣荷槍實彈在場戒備。據悉其中一名傷者29歲，臉部及手腳擦傷；另一名傷者32歲，臉部受傷。二人均清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

屯門私家車闖地盤 司機遇警查逃走 揭藏毒涉5宗罪

屯門發生車禍。今日（10日）凌晨4時許，警方巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，於是進行截查。私家車見狀立即逃走，最後沿紫田路行駛，途經欣田邨綠田樓對開「自炒」，繼而失控闖入現場一處工地。該名43歲姓羅男司機頭部受傷流血，清醒送往屯門醫院治理，警員到場調查，發現車內有懷疑毒品，於是召來緝毒犬進一步搜索。警方以涉嫌「販毒」拘捕該名男子，其間發現他因交通違例事項沒有遵守法庭傳票令而被通緝。

廟街兩無牌食肆被封舖 一夜變寂靜 居民指街道空曠更好

油麻地廟街的「廟街小廚」及「聯發小廚」兩間食肆長期無牌經營及霸佔行人通道和馬路經營，食物環境衞生署周三（8日）突擊封舖。周四（9日）晚上，過往擺滿枱櫈的霸佔馬路情景不再，只見一位小販開檔獨自「守街」，冷冷清清，有來「搵食」的市民看封舖公告始知因由。有附近居民指以往枱櫈佔據街道，只「留返條罅畀人行」，十分不便，贊成食環署取締，認為現時街道較空曠「應該好啲嘅」。

屯馬綫洪水橋站｜港鐵稱僅收車後黃金兩小時施工 有信心如期完工

造價高達41億元的港鐵屯馬綫洪水橋站項目，現正進行前期工程，今年內會正式動工，預計2030年落成。港鐵表示，洪水橋站是首個在現有高架橋上再興建高架月台及地面站，現時正移除約140塊護牆組件，再進行車站建造及裝嵌工程，但因每周只有兩三天、共4至6小時可施工，形容時間緊迫，有信心如期在2030年完工。港鐵又稱多個工程項目今年進入關鍵工序，會陸續在2027至2034年落成。

五月天演唱會｜中環男工拆舞台 從2米高位置跌落 昏迷送院搶救

台灣天團五月天原定5月1日在中環海濱舉行戶外演唱會，因惡劣天氣致舞台設備故障，改期昨日（9日）舉行尾場，演唱會順利舉行，隨後由工人進行拆卸工程。直到今日（10日）凌晨5時許，警方接報一名男工人在上址民光街33號2米高位置拆舞台，其間不慎跌落，倒臥地面昏迷不醒。救援人員接報到場，將該名21歲梁男工送往瑪麗醫院治理，據悉傷者已完成頭部手術，傷勢未穩定，暫未過危險期。

五月天演唱會｜內地樂迷為補場調假、曠課、快閃 完騷立即返內地

台灣天團五月天原定在5月1日舉行的戶外演唱會，因惡劣天氣致舞台設備故障，改期今日（9日）舉行。有從東莞和南京來港的歌迷，於演唱會取消後，立即調動黃金周假期行程改為上班，訂於5月7日至10日放假，可以來港一口氣看足三場演唱會（7至9日）；他們表示，原本於1日的門票「改成尾場其實更開心，尾場會有點不一樣，聽說會有超級加倍」，更笑言希望今晚可以唱通宵。

香港仔運動場康文署女工被8吋長釘擊中頭部 昏迷送院搶救

今日（10日）上午9時24分，黃竹坑道香港仔運動場發生罕見工業意外。運動場職員報案，指一名康文署女工在足球場準備髹油在球場劃線期間，一根用作固定尼龍繩、長約8吋的鐵釘懷疑鬆脫，並擊中頭部。該名67歲郭事主昏迷不醒，救護車接報到場將她送往瑪麗醫院搶救，警方列工業意外跟進調查。康文署回覆查詢稱，女工懷疑因強風關係，被正在使用作拉界線的約8吋長釘吹起擊中頭部。

流感｜6歲男童甲流併發腦病變病逝 不足1個月第4宗兒童死亡個案

最新一期流感及新冠速遞顯示，一名6歲男童本月4日開始有病徵，臨床診斷為甲型流感併發腦疫變，其在周三（8日）死亡，為不足一個月內第4宗死童流感死亡個案。此外，流感病毒檢測陽性比率為14.54%，較於前一周的 10.63%大幅上升。

6粒雲吞$72！小紅書男海港城用膳呻好貴 網民聽店名笑言︰合理！?

香港物價高企，來港遊客恐一時之間未必適應。有男子在小紅書發帖表示，遊港期間前往尖沙咀海港城1間食肆用膳，6粒雲吞標價66元，連同加一服務費達72.6元，批評「明明可以直接搶錢，卻還給我6個雲吞」。