廟街兩無牌食肆被封舖　一夜變寂靜　居民指街道空曠更好

油麻地廟街的「廟街小廚」及「聯發小廚」兩間食肆長期無牌經營及霸佔行人通道和馬路經營，食物環境衞生署周三（8日）突擊封舖。周四（9日）晚上，過往擺滿枱櫈的霸佔馬路情景不再，只見一位小販開檔獨自「守街」，冷冷清清，有來「搵食」的市民看封舖公告始知因由。



有附近居民指以往枱櫈佔據街道，只「留返條罅畀人行」，十分不便，贊成食環署取締，認為現時街道較空曠「應該好啲嘅」。



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閘門被貼食環署公告及封閉令 街道沒有枱櫈露出原貌

位於油麻地廟街29號至35號地下C至D舖的「廟街小廚」及A舖的「聯發小廚」，食環署指一直無牌經營，加上長期霸佔行人通道和馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，在2022年7月至今年3月期間，署方共接獲437宗投訴，同期共進行132次突擊執法行動，共提出306宗檢控。食環署在上月30日取得法庭頒布封閉令，周三早上封舖。

封舖後第二晚、即周四晚上8時半所見，兩舖被食環署封條圍封，落下的捲閘貼上法庭封閉令，有相信是來吃飯的市民查看公告才知封舖。昔日街道上佈滿枱櫈情景不再，只有一位小販擺檔，一夜變寂靜，冷冷清清。

居民指過往常見有外籍旅客光顧 封舖「有好有唔好」

住在被封大排檔附近的市民何先生表示，之前枱櫈會擺滿整條街，場面熱鬧，他亦曾經光顧這兩間大排檔，「多數坐出嚟食」，因此中間只留有一條通道讓途人穿過。他表示，除本地人外，「好多時見到有外籍人士坐出嚟食」，「呢到網上食評都幾好，好多旅客黎幫襯」。

對於封舖，他覺得現時「有好有唔好」，「依家呢帶靜咗，如果開到人流就旺啲，對商鋪都好啲。」

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不知食肆無牌經營：以為政府批准霸佔街道

不過，何先生事前並不知道兩食肆無牌經營及非法霸佔街道，「真係唔清楚，以為係政府批准佢哋咁樣，以為好似廟街夜繽紛咁樣。」他希望政府可容許有牌食肆晚上在街上經營，以吸引更多人來消費。

有居民指以前只「留返條罅畀人行」 無交租不應霸佔街道

至於同樣住在油麻地的居民李先生表示，經常都會經過廟街附近，以前食肆將枱櫈擺滿整條馬街，更搭滿帳篷，「擺到過對面都有，只留返條罅畀人行。」他認為食肆用街道卻沒有交租，便不應享有街道空間，現時兩舖被封，街道變得空曠，「應該好啲嘅」，因途人可有更多空間走動。

附近的「興記菜館」陳老闆表示，現在不會再將枱櫈擺出街道，「嚟緊都唔會擺，舖頭入面生意係長做，開出街抄幾次就停牌。」