啟德兩居屋項目推遲一季落成　房屋局：地基工程要符合鐵路區要求

房屋局周五（10日）更新未來五5年的公營房屋預測建屋量，估計在2024/25至2028/29年度，合共可提供12.9萬個單位，當中白田邨第十期項目需延遲一年至2024/25年度落成，相關工程由「精進建築」承建，而該公司的一般承建商註冊早前經承建商註冊事務委員會進行面試及評審後，屋宇署決定不再續牌。



啟德兩個居屋項目約3,100個單位落成再押後，由原預計2026/27年度落成，延遲一年至2027/28年度。房屋局解釋，因要符合鄰近港鐵鐵路保護區進行的監管要求，小心處理地基工程，故完工日期因而需要延後約一季，由2026/27年底修訂至2027/28年初。



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房委會房協未來5年建12.9萬個單位 比原定增2000個

房屋局表示，根據今年3月的預測，房委會和房協未來5年期的公營房屋總建屋量，預計合共為129,000伙，當中包括約72,700個公屋或綠置居單位，以及約56,300個其他資助出售單位。

與上一季比較，5年期的整體建屋量因個別項目單位數目有修訂，而增加了約2,000個單位，當中增幅部分是來自2027/28年度的資助出售房屋項目。翻查資料，房委會去年底向城規會申請，東涌第46區及粉嶺第88區的發展限制，分別增加六成及兩成單位，預料合共提供2,500個單位，較原訂計劃增加800伙。

▼房委會房協未來5年建12.9萬個單位▼



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白田邨第十期因「精進建築」除牌延遲一年落成

另外，白田邨第十期亦延遲一年至2024/25年度落成，相關工程由「精進建築」承建，而該公司的一般承建商註冊早前經承建商註冊事務委員會進行面試及評審後，屋宇署決定不再續牌。

啟德2B3號及2B4號居屋地盤小心處理地基工程

此外，啟德居屋兩個項目約3,100個居屋再押後，由原預計2026/27年落成改至2027/28年度。房屋局解釋，啟德2B3號及2B4號地盤因要符合鄰近港鐵鐵路保護區進行的監管要求，小心處理地基工程，故完工日期因而需要延後約一季，由2026/27年度底修訂至2027/28年度初。

房屋局又指，房委會會持續監察各項目進度並作出相應的緩解措施，包括督促承建商增加人手、加快進度、加強巡視地盤、召開地盤會議、進行地盤監督和實地檢查等。這些措施有效及迅速地協助解決地盤施工上遇到的困難，務求使項目盡快如期竣工。