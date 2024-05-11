社工註冊局3800字反駁勞福局長五指控：紀律委員會無成員暴動罪成

勞工及福利局局長孫玉菡周五（10日）在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，茅頭直指被控暴動罪的「陣地社工」陳虹秀在紀律委員會備選委員小組成員。社工註冊局今日（11日）凌晨以主席名義發3,800字長文反駁，指按現有資料，註冊局於委任2023至2026年度紀律委員會備選委員小組成員時，並沒有紀律委員會備選委員小組成員被裁定暴動罪成。



社工註冊局否認至今仍未採取具體行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人士成為註冊社工，指出《2022年社會工作者註冊條例公告》將「危害國家安全的罪行」納入《條例》附表2，並自2022年7月22日起實施，因此，不論該罪行是否為《條例》附表2所列的「危害國家安全的罪行」抑或是《條例》附表2所列的其他罪行，當中並不存在所謂「註冊局至今仍未採取具體行動，為實施《公告》建立機制」。



社工註冊局。（呂穎姍攝）

孫玉菡：1、港區國安法生效後，時任勞工及福利局局長已隨即作出《2022年社會工作者註冊條例公告》，將危害國家安全的罪行納入註冊條例，惟《公告》刊憲已快兩年，但是註冊局至今仍未採取具體行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人士成為註冊社工。

社工註冊局主席：勞福局局長於上述文字所述的情況與事實未能完全相符。



《社會工作者註冊條例》《條例》於1997年6月6日刊憲，其時已有條文列出處理被裁定犯任何屬《條例》附表2所指明的任何類別的範圍的罪行的人的註冊或紀律管制相關事宜的機制，而該等條文至今並無重大變更



《2022年社會工作者註冊條例公告》將「危害國家安全的罪行」納入《條例》附表2，並自2022年7月22日起實施。然而，《公告》並沒有要求註冊局採用《條例》所規定與《條例》附表2相關的機制有所不同的方式，處理被裁定犯「危害國家安全的罪行」的人的註冊或紀律管制相關事宜。



孫玉菡：2、有申請社工註冊或續期申請的人士曾干犯嚴重罪行，其違法行為的性質及嚴重性令人質疑他們是否適宜成為註冊社工，以至會否損害社工專業的聲譽。雖然註冊局內有委員強烈反對，但註冊局仍以多數票批准有關申請。

孫玉菡：3、雖然註冊局內有委員強烈反對，但註冊局仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組。

社工註冊局主席：註冊局不適宜在傳媒上評論個別個案的情況。然而，《條例》附表1第3條指出：在註冊局會議上待決的一切事項，須以出席和投票的成員所投的過半數票為取決，遇有票數均等時，主席或主持會議的其他成員除有權投其原有的一票外，還有權投決定票。



而《條例》第3條指出：本條例對政府具約束力。一般而言，如註冊局成員在註冊局會議上處理個別註冊／註冊續期申請時有不同意見，會在仔細討論個別個案的情況及考慮公眾利益等因素後，根據《條例》附表1第3條的程序就個別個案作出決定。



註冊局無法在社交媒體或回覆傳媒查詢時，披露註冊局就處理個別個案時的考慮因素。因此透過面書帖文就個別個案向註冊局作出指稱的行徑，對註冊局並不公平。另外，在不評論個別個案的情況下，按現有資料，註冊局於委任2023至2026年度紀律委員會備選委員小組成員時，並沒有紀律委員會備選委員小組成員被裁定暴動罪成。



獲提名出任紀律委員會備選委員小組成員的陳虹秀，有暴動罪案件審訊中。(朱棨新攝)

孫玉菡：4、註冊局2022年1月要求政府刊憲公布其修訂的《社會工作者工作守則》，然而，社會上有部分人士表達強烈關注，認為有些修訂部分疑似提倡違規行為。註冊局最終在政府及委任成員多番質詢下擱置修訂，但行徑令人擔心。

社工註冊局主席：註冊局過往曾在專業操守委員會轄下設立「檢討工作守則專責小組」，專責小組曾舉行多次會議，於2020年和2021年進行兩輪公開諮詢，亦於詳細考慮於諮詢期所收集的意見及法律顧問對修訂稿進行審視的回覆後，向專業操守委員會呈交修訂文件。專業操守委員會於審視及同意後，提交相關文件至註冊局。註冊局於2021年11月19日及12月28日就上述文件作出修訂，並提交《註冊社會工作者工作守則》至勞福局，以安排刊憲。



因應部分註冊局成員的意見，以及勞福局局長經社會福利署署長代表轉達兩名持份者對註冊局處理《守則》的修訂工作表達強烈的意見，註冊局原計劃於2022年6月7日的會議討論相關事宜。然而，因應上述會議及其後會議的其他議程項目的複雜程度、涉及的跟進事項等多項因素影響，有關修訂《註冊社會工作者工作守則》及《註冊社會工作者工作守則實務指引》文件的議程項目現時仍待註冊局成員於會議上討論。上述情況並非如勞福局局長於上述文字所述的「註冊局最終在政府及委任成員多番質詢下擱置修訂」。



孫玉菡兩肚口出席社福界維護國家安全研討會後，罕見在社交媒體Facebook發逾1,600字的「千字文」，炮轟社工註冊局。（勞工及福利局）

孫玉菡：5、註冊局以多數票決定從2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，致使註冊局推動社工專業持續專業發展的工作停滯不前。

社工註冊局主席：在2011年期間設立「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，有見現時資訊發達，註冊社工能輕易從不同渠道接觸各類型的專業進修資訊，加上亦有其他團體更專門地從事相關事工，故經過詳細考慮後，註冊局決定逐步停運「自願持續專業發展計劃」的網上平台，至2023年12月31日完全停止網站運作。



社工註冊局指出，上述事件突顯有必要完善註冊局的管治，從而更好地維護國家安全、保障公眾利益，並促進社工專業的有序發展。因應「危害國家安全的罪行」納入《條例》附表2，註冊局曾邀請勞福局列席註冊局2022年9月20日的會議，以解答註冊局成員的提問，亦曾花費不少時間及資源討論及跟進與《公告》實施相關的事宜，當中包括就相關事宜索取多於一次法律意見。而因應註冊局獲得的法律意見與勞福局的相異，註冊局亦曾再次邀請勞福局與註冊局成員會面，以便勞福局與註冊局進行交流，惟至今尚未收到勞福局回覆會否出席上述會面。註冊局謹慎處理相關事宜的態度，才能更好地維護國家安全、保障公眾利益，並促進社工專業的有序發展。