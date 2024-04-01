金記老闆籲爭取開放更多自由行城市　黃家和︰做得好自然有人排隊

內地旅客不再豪飲豪食，記者於3月一個星期六，到灣仔會展附近的金記冰室分店觀察兩小時，發現確有一對年輕旅客只單點一個9元的菠蘿包，以及一杯20元的凍鴛鴦，埋單合計29元。根據政府統計處資料，自通關後中式餐館每季收益更比2018年下跌逾兩成，不斷有連鎖餐飲品牌分店、老牌餐廳相繼結業。



金記冰室老闆徐汶緯便建議港府與內地商討更多城市加入自由行計劃，為業界開拓新客源。餐飲聯業協會會長黃家和則表示，港人出外旅遊同樣精打細算，不應歧視旅客為香港帶來負面形象。他呼籲業界自強︰「做得好嘅，自然就有人排隊嚟食。」



徐汶緯籲港府爭取開放更多自由行城市 開拓新客源

記者將當日兩小時的觀察成果，告訴給身兼金記冰室老闆及稻苗飲食專業學會會長的徐汶緯。他表示旅客的消費模式已改變，他們過往不會點選套餐，甚至點滿一桌喜愛的港式食物，例如散叫乾炒牛河、西多士、紅豆冰及熱奶茶等。

以前可能每人食兩啖試下個味道，影張相。但係你今日所見，一個人叫一個餐，喺我哋香港人角度係十分正常，但係同以前不一樣。 稻苗飲食專業學會會長徐汶緯

徐汶緯估計，由於內地客已多次到訪香港，失去最初的新鮮感。他建議港府與內地商討更多城市加入自由行計劃，為業界開拓新客源。「想反映一個事實，唔係有遊客嚟，我哋經濟消費就一定好，我哋要諗下辦法點樣爭取客人多啲嚟到香港。」

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中式餐館每季收益相比2018年跌逾兩成

翻查政府統計處資料，可發現餐飲業的收益，在疫情結束後未有明顯恢復。若以中式餐館為例，2018年平均每季收益為130.4億元，去年通關後每季收益約103.5億元，下跌逾兩成。

不過有兩個類別的恢復進度理想，非中式餐館2018年平均每季收益為88.2億元，去年錄得相近的87億元；快餐店則由2018年平均每季的55.9億元，去年升至57.9億元，升幅3.6%。

黃家和︰港人出外旅遊同樣精打細算 應包容內地客

餐飲聯業協會會長黃家和分析，由於港人已習慣北上消費、年輕人不嚮往酒樓及中餐；加上本港經濟疲弱，市民轉為價錢較實惠的快餐，以致中式餐館的收益下降。至於內地客消費不如預期，已是不爭的事實，但港人出外旅遊同樣精打細算，因此設身處地思考，有朋自遠方來，港人應抱持包容的態度，不應歧視旅客，否則或為香港帶來負面的形象。

對於有聲音建議政府吸引高消費旅客，黃家和認為不論是歐美或其他國家，總有背包客的存在，他們或不願意大魚大肉，只簡單咬麵包遊天下，因此業界只能提高自身水平，以吸引旅客光顧。

有咩招數唔招數？你做得好嘅，自然就有人排隊嚟食。你做得唔好嘅，啲嘢唔好食，服務又唔好，態度又唔好，好老實畀錢我都唔嚟食。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

江玉歡憂香港形象變成「平靚正」 斥業界過重側重內地客

立法會議員江玉歡便批評各界過份側重內地旅客，當他們消費模式改變時，餐飲業受制於租金及人力成本高，只能改用預製菜模式，甚至推出平價套餐以作配合，形成一個惡性循環，擔心香港的旅遊形象從此變成「平靚正」，與海外旅客漸行漸遠。她更強調，縱使香港每年接待過億名內地旅客，收入亦不能恢復昔日的水平。

江玉歡又強調並非要「劏客」，以部份港人熱愛的泰國為例，當地平民美食廉價，同時亦引入Louis Vuitton餐廳進駐，成功吸引旅客大排長龍光顧，相反香港的高級食肆變得愈來愈少，甚至連IFC亦開設兩餸飯食肆。「你諗下一個壞嘅循環點搵錢啫？我最近去銅鑼灣嘅茶餐廳食早餐，最暢銷嘅竟然係麵包。」