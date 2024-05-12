母親節｜媽媽拿手菜！智障人士憑煎紅衫魚憶亡母　繪本錄思念滋味

「一定要落生粉」、「生蔥要鋪碟底」、「不要放豉油」，適怡對煎紅衫魚甚有心得，因為這些都是媽媽煎紅衫魚秘訣。適怡是輕度智障人士，父母5年前相繼離世，開始入住聖雅各福群會的僖明居，在工場工作，想起父母，她最掛念就是母親的煎紅衫魚。聖雅各福群會趁母親節，將一班智障人士的故事結集成書，出版繪本《思念的滋味》，揭開繪本，是一道一道家常菜，在這些菜式背後，是他們與家人相處的點滴。



55歲的適怡是輕度智障人士，入住聖雅各福群會宿舍前，有很長時間與父母同住，直至父母在2019年相繼離世。現時她住在宿舍，也會去宿舍工作，也參與活動，繪畫、運動等，每一日的生活排滿節目。

適怡總會分享媽媽的煎魚秘訣：一定要落生粉、不要放豉油

適怡說父母離世後，一直懷念與他們相處的日子，特別思念媽媽的拿手菜——煎紅衫魚。每當提起煎紅衫魚，她總會分享媽媽的種種秘訣：「一定要落生粉」、「生蔥要鋪碟底」、「不要放豉油」 。看見煎出來的紅衫魚，與以往媽媽煮的相近，她便感到滿足。

今年的清明節，適怡也在聖雅各福群會職員的陪同下，購買祭品，預備畫作，帶到父母墓前，送給他們，跟他們講一句：「我嚟睇你哋呀。」她續說，希望父母安息，「自己（生活）好好。」

聖雅各福群會復康服務自2016年開始，提供完美生命教育支援服務，為殘疾人士作生前規劃、並支援他們面對家人病危和後事，當中包括陪伴拜祭服務。

聖雅各福群會復康服務團隊將10個使用者故事結成繪本《思念的滋味》

適逢母親節，服務團隊將一班服務使用者的故事結集成書，出版繪本《思念的滋味》，實體版將於5月中出版，屆時揭開繪本，有一道一道家常菜，在這些菜式背後，是10位服務使用者與家人相處的點滴。

「每個人面對至親離世也需要表達空間及渠道 殘疾人士亦然」

聖雅各福群會復康服務個案經理黃敏儀說，每個人面對至親離世都存有思念，也需要表達的空間及渠道，殘疾人士亦然。服務團隊希望透過繪本，記錄會員對食物的回憶，對至親的思念，亦希望引起大衆共嗚，關注殘疾人士喪親的情緒及表達思念的重要。