母親節｜餐飲業料生意少去年6000萬　酒樓送紅酒、減價抗北上慶祝

下周日（12日，明日）是疫情後第二個母親節，餐飲業寒冬未結束，香港餐飲聯業協會會長黃家和預料業界生意額將按年下跌15%，減至3.6億元水平，即減少約6,000萬元。在網上翻查酒樓的餐單，可發現今年有酒樓為了吸客，推早鳥優惠及贈送紅酒，或提供更便宜的套餐，例如有六人宴席的餐價減逾兩成。旺角倫敦大酒樓目前僅得10多名熟客訂枱，並稱不少長者選擇於周末北上慶祝。



東瀛遊近日便以母親節優惠吸客，包括推出中山兩日團。執行董事禤國全便透露，母親節期間內地短線團及日本團的報名人數，較平時周末上升20%至30%，例如中山團截至本周二（7日）已有逾200人報名。而近年深受港人歡迎的觀瀾湖度假區亦透露，本周末將有兩成港人入住，符合預期水平。



▼2022年5月8日母親節▼



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黃家和料母親節餐飲業生意按年跌15%

餐飲聯業協會會長黃家和推算，今年母親節的生意額，將按年錄得15%跌幅，即由去年單日約4.2億元減至3.6億元。

黃家和解釋，由於去年疫情結束後釋放大量消費力，同時北上消費未成為生活常態，因此他認為今年在港人北上的影響下，實際上維持3.6億元已可接受。他並估計部份酒樓仍可做兩輪生意，但人均消費會較去年減10%。

酒樓吸客招式︰燒味拼盤改成蠔皇六頭鮑魚扣玉掌

記者在Facebook隨機搜尋母親節酒樓優惠，發現有不少酒樓為了吸引食客，價錢或優惠上作出調整。以漢寶酒樓為例，去年的四人宴席包六道餸及水果，索價1,288元，今年的餐單稍作更改，六道餸加甜品減至1,188元；而六人宴席則由2,488元減至1,938元，雖然餸菜不盡相同，但餐價減幅分別為7.8%及22.1%。

而京都大酒樓的宴席價錢則沒有改變，餸菜亦無大幅度改動，最多只是將去年的鴻運燒味拼盤，改成蠔皇六頭鮑魚扣玉掌。不過，該酒樓去年最便宜的四人宴席售1,788元，但今年再增設更便宜的四人宴席，只售1,088元。

此外，該酒樓提早預訂指定宴席的優惠更吸引，由原來提早三日預訂每席減300元，改成提早兩日預訂，更另送澳洲紅酒一支，以及每席再送冰鎮六頭鮑魚食品券。

倫敦大酒樓副總經理︰正日僅10多枱預訂 今年冇奢望

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於部份家庭避開正日慶祝，或要遷就各家庭成員的時間，因此以往母親節的市道可持續10日。不過他對於今年母親節並不抱有期望，上周六（4日）晚市的生意額便比平時周末減五成，「連星期日嘅標準都達唔到，今年冇奢望。」

蘇萬誠並透露，距離母親節正日剩餘數日，但僅得10多名熟客訂枱，坦言當日若有60枱已感到滿足。根據他對食客的了解，長者的消費模式已改變，或選擇周末北上旅遊，「仔女可能會諗父母都70幾歲，畀幾千蚊你去旅行啦。」

面對餐飲業寒冬，蘇萬誠表示只能抱持平常心對待，不加價亦不減價。但他觀察到部份酒樓一反常態，不再為賺更多錢而在母親節前起價，反而賣廣告推出優惠或特價食品。「行家講母親節唔係個個生意特別好，不停賣特價嘢。」

東瀛遊大灣區短線團報名數增兩至三成

東瀛遊去年察覺到北上消費及旅遊的商機，開始推出內地旅行團，近期便以母親節優惠吸客，主打「尋味」中山兩日團，包東升脆肉鯇魚火鍋、紅燒乳鴒宴等，若限時內報名團費可減100元，即低見299元起。

東瀛遊執行董事禤國全表示，母親節期間有不少家庭客報團，他們主要參加大灣區或潮汕的短線團，以及日本長線團，報名人數較平時周末上升20%至30%。以上述中山團為例，截至本周二已有逾200人報名，暫有6團成團。「因為舊年內地2月6號先開關，未曾熱身好，今年母親節係比較好嘅。」

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觀瀾湖度假區︰周末兩成港人入住 符合預期水平

早前觀瀾湖度假區憑巨型波波池、室內滑雪場及卡丁車等設施，成為香港家長的新寵，紛紛於復活節北上。旅遊度假區市場推廣總監梁國鵬表示，最近每個周末的入住率相當平均，例如本周末便達85%，當中約20%為港人，符合預期的水平。

而度假區為配合母親節，旗下的餐廳並推出相應的套餐，例如主打碳燒澳洲西冷扒、鋼琴吉他演奏的四人餐，售人民幣888元（折合港幣約960.5元）；法式下午茶售人民幣168元（折合港幣約181.7港元）。