假冒官員｜「公安」控洗錢「法官」促匯款　七旬婦兩年痛失2.6億

假冒官員騙案與日俱增，今年首季有168宗損失7億元，當中最大損失超過2億元。一名70女董事在2022年起，多次接獲「上海公安局」、「北京檢察官」來電指控洗黑錢，警告她必須接受監控及保密，其後有「便衣警員」上門提供聯絡用手機，要求交出銀行帳戶。未幾，有「內地法官」指示她將逾億元金額，分別匯到多個指定戶口作調查。



至2023年底，「內地法官」聲稱調查將近結束，繳交保證金後可以取回所有款項；在今年初，對方稱已結案，可以「銷毀所有聯絡記錄」，惟女董事照辦後仍然血本無歸，歷時2年的騙案騙走超過2億元。警方今年2月拘捕3名涉案女子，涉嫌詐騙及洗黑錢。



假冒官員騙案與日俱增，今年首季有168宗損失7億元，當中最大損失超過2億元。（資料圖片）

警方今年首季，就假冒官員電騙錄得168宗，損失7.64億元，宗數較去年同期微升2%，惟失款大升3.8倍，當中最大宗損失涉及2.65億元。

「上海公安局」、「北京檢察官」促保密

法庭資料顯示，一名70歲公司女董事今年4月初向法庭入稟，入稟狀指女董事在2022年3月至4月間，曾接獲假「入境處」來電指控她涉及內地洗黑錢，其後有自稱「上海徐匯區公安局科長」、「上海徐匯區公安局胡斌隊長」及「北京陸檢察官」聯絡她，需要接受24小時監視，事件須保密。

「法官」指示將逾億元分別入帳四個指定戶口

其後，有「便衣警員」上門提供手提電話作監視用途，她需掉棄原有電話，並到酒店房間寫萬言自白書。她隨後再按指，示開立銀行戶口，將網上銀行帳戶和密碼交給騙徒。

及後，有一名自稱「周法官」指示她將超過1億元，分別匯入四個指定戶口作調查；至2023年底，再有一名叫「張法官」指調查接近完成，繳交保證金後可取回所有款項。

指結案可以「銷毀所有聯絡記錄」後失聯

至今年年初，騙徒稱案件已完成調查，可以「銷毀所有聯絡記錄」，惟其後失去聯絡，女董事亦未能取回失款，始知受騙報警。

假冒官員騙案與日俱增，今年首季有168宗損失7億元，當中最大損失超過2億元。（資料圖片）

警拘捕3名32歲至40歲女子

警方指出，一名70歲女子於2022年3月起接獲假冒官員來電，要求轉賬供調查之用，以證明其沒有參與洗黑錢案，遂於2022至2023年期間分多次向騙徒轉賬共2.65億作保證金，最終受害人未能取回該筆款項，於2024年1月報案。

經調查後，警方成功攔截騙款約157萬元，並在2024年2月拘捕3名32歲至40歲女子，涉嫌以欺詐手段獲得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，已獲保釋侯查。