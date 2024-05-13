假冒官員首季失$7億　遭洗腦港漂指查案警「是假的」　損失$60萬

針對「港漂」的騙案有上升趨勢，警方今年首季接獲168宗假冒官員案件失7億元，損失金額較去年同期升逾3倍，其中涉及內地生的騙案有39宗上升三成。



有在本港升學的「港漂」早前先後接獲假「入境處」及假「內地公安」電話，指控她在內地發布不良廣告及洗黑錢，她深信不疑按指示開立新銀行戶口及存款，騙徒透過手機惡意程式操控，匯走戶口80萬元。



由於陳同學已被「洗腦」，當警方上門調查時，她當場反指「你們是假的！」，警方只能聯絡她內地家人，陳同學始知受騙，「我確實被他們洗腦，一時間，我真不知道我應該相信誰」。最終，警方成功揀截當中20萬元，而銀行及時凍結戶口，保住71萬元餘款。



在港升讀大學的一年級內地生陳同學（化名），今年4月墮入假冒官員電話騙案。（廖雁雄攝）

警方今年首季接獲474宗電話騙案，損失7.89億元，雖然宗數有所減少，但損失金額較去年同期上升3倍，當中涉及假冒官員電騙有168宗失7.64億元，宗數微升2%失款大升3.8倍，最大宗損失個案為2.65億元；而涉及內地生有39宗上升34%，單計今年4月就有23宗，比去年每月平均13宗為多。

「入境處」指控在發布了不良廣告

在港升讀大學的一年級內地生陳同學（化名）今年4月墮入假冒官員電話騙案，她現身說法憶述，在4月23日，收到自稱入境處職員的電話，對方聲稱她名下登記的電話號碼在內地發布了不良廣告，違反香港法律，需將列入黑名單。

陳同學及後被轉接到另一名自稱內地公安人員，對方指控她涉及一宗洗黑錢案，並出示了她真實的銀行帳戶資料，當中有一些轉帳記錄，「公安」又展示逮捕和凍結資產令，聲稱必須將她逮捕歸案，又以案件牽涉香港官員以及多間銀行，以免影響辦案而警告她不能洩漏消息，否則以干犯洩密罪即時逮捕。

「內地官」指示開新戶口入錢證清白

「當時我表現得非常激動」，正當陳同學惶恐之際，一名自稱科長的人表示，可以優先處理她的案件以證明其清白，但要求她支付一筆巨額保證金。

陳同學依照「科長」的指示，開設一個新銀行帳戶，並要求家人入錢，期間，對方曾要求陳同學點擊一個網址，下載一個惡意應用程式，要求她於程式內輸入銀行資料及密碼，從而在陳同學不知情下，操作其銀行帳戶，轉走戶口內80萬元。

「一時間，我真不知道我應該相信誰」

由於陳同學的銀行帳戶有四次可疑出帳紀錄，銀行隨即通知反詐騙協調中心，警方騙案應變小隊其後「搵上門」接觸陳同學，由於騙徒不斷「洗腦」叫陳同學不要相信香港執法人員，所以陳同學當場反指警員，「我覺得你們是假的！」

「現在回想起，他們（騙徒）真得很會演戲」，直至父母連絡陳同學後，她才警醒，「我確實被他們洗腦，一時間，我真不知道我應該相信誰」。在銀行及時暫停帳戶交易，成功保住戶口內的71萬元，警方就攔截了20萬元騙款。

警：內地不會電聯事主 開小紅書向港漂宣傳防騙

商業罪案調查科反詐騙協調中心情報及騙案應變小組高級督察林沛恆強調，內地執法部門不會就任何案件透過電話聯絡事主。

警方指，反詐騙協調中心已開設小紅書官方帳號，以便內地人士了解香港的詐騙情況。警方亦與不同大學和團體合作，開設了多個社交媒體群組，讓來港讀書的內地學生及家長加入，讓他們接收更多防騙知識，並在遇到騙案時尋求支援和協助。

警方又在十多間大學舉辦講座宣傳防騙知識，為在港內地學生製作『反詐騙學習套件』及『防騙知識小問卷』，協助他們了解不同騙案手法。