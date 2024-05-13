母親節｜中環街市市集攤位圍板Mother變Mather　部份留有更正痕跡

為慶祝母親節，中環街市在於5月6日至12日一連七日舉辦「母親節市集」，於中環街市2樓24小時通道，設有20多個市集攤位。不過近日網上流傳圖片，指市集內的圍板上將「Mother’s Day」（母親節），串成「Mather’s Day」，即誤將字母「o」寫成「a」。中環街市已修正，但在部份攤位的圍板上，仍見有更正痕跡。



中環街市回應稱，於5月6日早上活動開始前已發現問題，並即時作出更正，確保有關問題並無對訪客造成不便；事後亦與活動主辦單位進行檢討，避免同類事件再發生。



中環街市「母親節市集」攤位圍板，將母親節「Mother’s Day」串成「Mather’s Day」。（網上圖片）

中環街市早前預告在5月初化身成為熱鬧又溫馨的聚會場所，讓一家人都能夠在這個節日中玩得盡興，當中精選活動包括「母親節市集」，為顧客帶來無盡的購物樂趣和尋寶驚喜，還有娛樂節目如音樂表演、工作坊和親子打卡位等。

其中由5月10至12日期間，中環街市在地下Oasis將設有打卡位「Mamasphere」，以粉紅作為主色，稱為營造出母親節溫暖的氛圍。

中環街市在於5月6日至12日一連七日舉辦「母親節市集」，場內「Mamasphere」名稱打卡位。（中環街市網頁圖片)

中環街市稱於5月6日早上活動開始前已發現問題，並即時作出更正。（中環街市提供圖片)

有攤位圍板修改後留有字母「a」尾巴

中環街市在5月6日至12日一連七日設有母親節市集，2樓24小時通道設有20多個市集攤位，賣T恤及手作等，營業時間從中午12時到晚上8時，標榜配飾、美妝產品、首飾及個性化家居用品都能在母親節市集中找到。

不過對路經的市民最驚喜是找到錯字，攤位板裝飾將母親Mother，串錯成Mather，即將字裡的o錯寫成a，未知何時才發現出錯。

中環街市其後已作出更正，有攤位圍板留有痕跡，在Mother's一字的字母「o」右邊，可見多了一點，料是原本字母「a」的尾巴。