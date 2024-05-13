般咸道石牆樹今起逐步「截枝」　街坊理解安全第一惟感不捨

位於薄扶林般咸道及醫院道之間的斜坡上一棵屬石牆樹之古樹名木，因受褐根病感染，近月腐爛加劇，路政署今日（13日）起展開的緊急移除工作，以保障公眾安全。

移除工程由上午10時開始，進行至下午4時，預計明日（14日）完成。記者今午前往觀察，路政署工作人員封路，擺放吊臂工程車，攀往石牆樹高位，陸續以電鋸截除樹枝枝幹，附近居民途經圍觀，大感可惜與不捨。



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有關的古樹名木是一棵高17米的細葉榕，於《古樹名木冊》內的編號為HYD CW／1，部分樹冠橫跨醫院道。該古樹在2019年初證實感染褐根病。

記者中午到達移除地點，現場可見，由一名位於吊臂升降台的人員先使用電鋸鋸開枝幹，再由工程車調臂吊起運送至地面，然後由人手利用電鋸鋸開枝幹分支。有一排五條鋼索將樹木不同位置的幹部固定在斜坡上的欄杆。

現場有大約10幾至20名工程人員工程地點附近的停車位亦張貼告示，稱路政署承辦商將於5月13、14及16日在此位置移除危險樹木車位將暫停使用。有工程人員指，如無惡劣天氣，預計移樹工程可於兩日內完成。

位於薄扶林般咸道及醫院道之間的斜坡上一棵屬石牆樹之古樹名木因受褐根病感染，路政署5月13日起展開的緊急移除工作。（洪芷菁攝）

位於醫院道的兩條行車線，其中靠近樹木一條行車線的路段在工程進行期間封閉並設置多個雪糕筒，封閉路段內停泊了兩部吊臂工程車。直至下午1時50分被鋸斷的枝幹陸續地被裝載於貨卡車上以運走。工程進行期間，附近不時有途人經過，駐足觀望。

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附近居民鄭先生稱平時都會經過該棵石牆樹，如今因樹木被移除感到可惜，「香港唔係好多咁嘅地方，比呢啲咁古老嘅樹喺度。」他表示目睹這棵樹有二十多年，「不過係可惜咗嘅，咁大棵。」但他慶幸整條街尚有幾棵石頭牆樹。另外，他認為如樹木有危險的話，也需要被移除，尤其臨近颱風季，確保「安全第一」。他表示如大風時經過樹木附近均較為小心地留意樹木狀況。

附近居民鄭先生稱平時都會經過該棵石牆樹，如今因樹木被移除感到可惜，「香港唔係好多咁嘅地方，比呢啲咁古老嘅樹喺度。」（洪芷菁攝）

今年七十多歲、附近居住約五、六十年的林先生對於古樹被移除感到不捨、可惜及無奈。不過亦認為安全重要，「如果有危險，大家都唔想發生。」他又指附近，例如荷李活道等有很多這些牆樹，但「偏偏係呢棵」感染褐根病，故感到可惜。他欣賞該樹木漂亮且「硬淨」，估計至少過百年樹齡。