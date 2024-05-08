般咸道石牆樹上月起腐爛加劇　有倒塌風險　路政署下周初緊急移除

位於西環般咸道與醫院道之間的斜坡、屬古樹名木的一棵石牆樹（古樹名木冊編號：HYD CW/1），去年9月因颱風蘇拉及黑色暴雨警告信號過後，樹木主幹及樹枝不同位置有傾斜或移動，並在上月初樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的跡象，其主要支撐點愈來愈脆弱，在惡劣天氣或風季期間將大大增加樹木倒塌的風險。



路政署發言人日（8日）表示，如天氣及現場情況許可，將於下周初緊急移除該樹，以保障公眾安，預計需時兩天，並會因應天氣及現場情況作適當調整。



▼4月28日 路政署經諮詢後傾向移除石牆樹▼



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般咸道石牆樹早前傳出有移除的可能性，因其在四月初被發現樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的跡象，顯示褐根病已進一步損害根部的木質組織，對該樹的結構已造成不可逆轉的破壞。由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間樹木有倒塌的風險，對公眾安全構成嚴重威脅。

路政署今公布，經樹木辦安排諮詢城市林務諮詢小組，以及通知中西區區議會有關移除該樹的建議後，如天氣及現場情況許可，署方將於下周初展開緊急樹木移除工作，預計需時兩天，並會因應天氣及現場情況作適當調整。路政署發言人強調，署方會繼續謹慎檢查和護養轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

▼4月28日 路政署經諮詢後傾向移除石牆樹▼



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有關古樹名木為一棵高17米的細葉榕，於《古樹名木冊》內的編號為HYD CW／1，部分樹冠橫跨醫院道。該古樹在2019年初證實感染褐根病，路政署隨即按發展局樹木辦指引加強護養該古樹名木及定期檢查其健康及結構狀況，並採取一系列相應措施，包括每三個月進行一次樹木風險評估、定期修剪樹枝以減少樹冠的重量和整體荷載、噴灑殺真菌劑，採用土壤改良劑，以期改善該樹的健康情況，並定期測量樹木移動幅度。此外，署方亦在2021年開始以大型混凝土塊及拉攬支撐和穩固該樹。

路政署在去年進行恆常護養檢查期間，發現該樹其中一條支撐主根已斷裂。同年九月初，在颱風「蘇拉」及黑色暴雨警告信號過後，路政署於另一次恆常護養檢查中發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性存在隱患。因此，路政署及後分別在2023年9月及今年3月先後為該樹進行修剪，務求減輕樹冠重量。