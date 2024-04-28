「城市林務發展基金」助900人進修　「樹博士」指有助規管樹藝

發展局局長甯漢豪今日（28日）發表網誌指，政府自2020年起，撥出2億成立的「城市林務發展基金」旗下的學習資助計劃，至今有逾900人參與，資助金額約1,300多萬。



「城市林務發展基金」早前舉辦國際城市林務研討會，有「樹博士」之稱的香港教育大學顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇認同，政府着力規管樹藝行業是正確方向，因行業要做好需嚴謹規管。



發展局局長甯漢豪今日（28日）發表網誌指，政府自2020年起，撥出2億成立的「城市林務發展基金」旗下的學習資助計劃，至今有逾900人參與，資助金額約1,300多萬。（資料圖片）

甯漢豪今日發表的「局長網誌」提到，政府2020年起成立的「城市林務發展基金」用於培養本地人才，包括推出「學習資助計劃」，資助有興趣報讀樹藝工作及樹木管理課程的人士。而至今已有逾900名參加者，相關資助金額約1,300多萬元。

此外，基金推出的「見習生計劃」，也為對樹藝工作及樹木管理有興趣的人士提供在職培訓，至今共有約200名參加者。

基金舉國際城市林務研討會 邀專家分享管理樹木看法

基金早前舉辦國際城市林務研討會，「樹博士」詹志勇就指，研討會是專業發展中非常重要一環，而今屆則有許多出色講者、參加者分享研究成果及實踐經驗。文中又提到，詹志勇認為，近年政府有着力規管樹藝、園藝行業是正確方向，可將行業正式導向專業。他又認為，若要將樹藝行業做好便需較嚴謹規管，只容許擁有專業教育並富有經驗的人士執業。

國際樹木學會前會長Sharon Lilly於會上指，考慮到香港人口密度，在管理樹木風險方面作出巨大投入是合適的，也是在世界各地前所未見的。

至於深圳市城市規劃委員會委員南兆旭則表示，現時深圳非常都市化，而香港的保護地、大量物種交流和生態保護，則可同時裨益兩地。

THEi高科院辦園藝樹藝應用學位 學生：四年課程理論以外再學攀樹

香港高等教育科技學院（THEi高科院）建造、環境及工程學系副教授張浩則指，許多從事園藝、樹藝的業界人士擁有豐富工作經驗，但不具任何資歷認證，故學院提供的園藝樹藝及園境管理應用學位課程，相當受業界歡迎，學生除了業界，也包括本地文憑試考生。

張浩指，這些應用學位重視與業界合作，會有三分一時間需投入業界學習，畢業生的就業率亦高達95%。

二年級生潘頌駒亦表示稱，四年課程會學習生態學、土壤學及病理學等，同時有機會學習攀樹及操作鏈鋸等機器；其中提供的實習機會，也可讓學生將所學實踐。