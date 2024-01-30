黎智英案・六｜辯方盤問張劍虹質疑推卸責任　張強調黎下編採指示

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力案續審，《蘋果日報》前社長張劍虹在第18日審訊起，開始接受辯方盤問。張早前供稱，黎在2014年佔中後有所改變，開始著重推進民主，又會指示編採方針。2019年更想藉《蘋果》催谷更多人參與運動，後來又指示要報道中共及港府負面新聞，後來更認為需要靠外國勢力才能獲得保護，並呼籲外國政府制裁中港官員。



代表黎的資深大律師彭耀鴻盤問時卻指，張把黎塑造成「不可拒絕的老闆」，但其實黎有給員工編採自由，又指張及其他《蘋果》高層，都是相信民主及言論自由等價值觀，並根據這些信念而定編採政策。張承認他認同這些價值觀，但不代表黎沒有給予指示。



律師續指張為換減刑而把責任都推給黎，又透露警方曾派入到拘留所找張，並長談6小時遊說張「轉軚」。張不同意說法，稱他是自己決定把事說出，又重申他只是負責傳遞及執行黎的指示。



01國安法案件專頁

張劍虹(圖)在第18日的聆訊起，開始接受辯方盤問，並一再強調黎有下達編採指示。（資料圖片）

審訊第18天 指張也持同樣價值觀 並以此定編採政策

資深大律師彭耀鴻質疑，張與其他《蘋果》高層相信民主、言論自由等價值，並基於這些價值觀下編採政策，根本毋須黎的指示。張卻反駁稱，即使他們抱持這些價值觀，不代表黎不曾下達指示，又強調黎生「絕對」有就《蘋果》的編採給予指示，包括要求藉著報道催谷市民上街示威，吩咐員工「做大」新聞等。他亦不同意《蘋果》編輯室有權向黎說不，並說：「我哋一般都會跟住黎生嘅方向，除非個樣嘢係做唔到囉。」

張又承認，他與其他高層有在一個沒有黎的聊天群組內，討論黎提出的建議，而黎應該不知有該群組存生，張又說：「佢（黎）吩咐我哋做呢，我哋都無得選擇㗎。」

辯方指黎見員工士氣低才設飯盒會

辯方又指，黎在2018年考慮退休，但見《蘋果》有虧損，決定重返執政，後來見員工士氣低落，才建議開「飯盒會」，望與員工直接對話，會上會討論如餐廳質素等，並非下達編採指示。張稱黎曾多次表示要退休，但未聞他為員工士氣而開「飯盒會」，強調黎有透過會議下達編採指示，但承認並非每個「飯盒會」都有作這類指示。

辯方又指黎在2014年前已在《蘋果》大肆宣傳六四及七一，並非如張所指在2014年才突然轉變。張不同意，又稱他作為總編輯最能感受到，又指黎在2014年不但策劃長達半年的宣傳爭取普選計劃，更留守在佔中現場直至被警員帶走。

聆訊第19天 張劍虹指黎智英明撐黃色經濟圈

張劍虹作供指，黎認為「黃色經濟圈」對抗爭運動有好處，指示《蘋果》推出「撐小店」分類廣告計劃，讓小店免費在《蘋果》刊登廣告一段時間。（資料圖片）

張劍虹又提到，黎智英要支持「黃色經濟圈」，叫《蘋果》高層推出「撐小店分類廣告」，推了大半年都沒有打算收廣告費。辯方質疑黎是想「撐小店，但「小店」剛巧都是「黃店」。張不同意說法，指黎曾稱：一日有抗爭，黃色經濟圈都要存在。張又補充，黎從商多年，應該知道分類廣告不賺錢，事實上這計劃亦一直蝕錢。

辯方逐一反駁張的證供

辯方不斷反駁張早前的證供，包括指黎並非只報道嚴重暴力新聞，亦有報道警方批准的遊行；又指陳方安生訪美的事，不止《蘋果》，其他報章如《星島》、《大公報》也有報道；至於銅鑼灣書店前店長林榮基的專訪，是港台攝影記者要求放頭版等。

張同意部份提及的報道有新聞價值，或不同報章有不用角度，對於林的專訪是曾有人要求放頭版，張稱他並不知情。

2021年5月11日，《蘋果》召開員工大會，張劍虹對員工發言。

張稱認為暴力行為有問題但仍要執行黎政策

張又稱，他個人也認為有些暴力行為有問題，但他當時在社長這崗位，職責就是執行黎的政策。

張又承認在《蘋果》結業前一個月，他在公司一個員工大會上，曾引述黎在獄中所寫的一封信，黎說新聞工作變得危險，著同事小心。張在辯方追問下稱不敢演繹黎的話，但同意黎有叫同事「小心啲」。

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黎智英首次因國安法被捕獲保釋後，他回到公司即與張劍虹擁抱。（蘋果日報截圖）

聆訊第20天 辯方指張劍虹為求減刑把責任都推給黎

辯方盤問張劍虹時，直指張為求減刑，把責任都推給黎。辯方又在庭上播放黎在2020年6月一次員工大會的片段，當時黎提到《蘋果》從沒有風調雨順過，並著員要要攞住良知去做，黎並說：「《蘋果日報》做到今日咁樣，係你哋造成嘅。」在旁的張亦附和著黎說：「繼續堅持！」律師指張明顯認同黎的說話，張稱覺得黎當時似在講笑。

2020年6月18日，《蘋果日報》25周年報慶，黎智英對員工講話。

黎看過國安法細則後也嚇一跳

律師又指《港區國安法》實施後，黎看過細節後都「嚇了一跳」，黎有表示不要魯莽，以後要謹慎小心。至黎被還柙後，有叫張要小心地經營。

張重申只負責傳遞黎的指示

然而張被捕後向高院申請保釋時，卻稱他只是負責業務管埋，沒有製定編採政策，又指壹傳媒採編採自主政策，管理曾與編採彼此獨立。律師指這說法與張供詞不符，直指張作供是想將責任推給黎以換取減刑。張不同意說法，並一再強調他只負責傳遞黎的指示。

審訊第21天 張否認與警長談6小時後轉軚 強調突想講番件事

辯方律師盤問指張劍虹時指出，張曾於2021年11月向高院申請保釋，但被法官即時拒絕。數天後，一名與張素未謀面的警長，親自把判辭送到荔枝角拘留所交給張，該警長並與張會面6小時，張翌日便向警方稱願轉作控方證人。張之後亦解僱原有的律師樓，他新聘的律師並曾去信律政司，指警方邀張作控方證人，希望張能撤控。辯方質疑，張被警方遊說「轉軚」。

張否認說法，但承認當日有與警長談了一段長時間，但實際有多長，他不太清楚。他指當時只是談談在荔枝角拘留所的生活，做運動等普通事宜，張稱他是看過保釋被拒的判辭後，諗過想把事情說出，翌日才告知警員他的決定，張強調當日與警長長談時，對方並不知他有這個想法。

聆訊第22天 張劍虹重申不覺黎在國安法後有改變編採政策

張劍虹經辯方多人盤問後，再由控方作補問，張認曾與主筆楊青奇就社論會否觸及國安法作討論，他認為楊回覆時，認為黎在國安法後提及制裁，已沒有之前般露骨。張又稱管理層希望國安法後報道要「小心啲」，免踩紅線，但他覺得國安法後，黎並沒有改變其編採政策。

張又承認在多個編採高層及同事的國安法的群組，均沒有加入黎，張解釋大家在沒有黎的環境下，能更自由地表達意見，但他認為有需要亦會向黎表達，又稱若黎也在群組，應該不用討論，會由黎話晒事。

張劍虹作供完畢，會由《蘋果》副社長陳沛敏作供。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

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