舉重健力總會主席再失言　港協暨奧委會收報告楊潤雄促向公眾交代

中國香港舉重健力總會主席葉永玉上周一（6日）出席比賽致辭時誤稱「比賽共有13個國家參與」，但參賽隊伍中有香港隊及中華台北隊。港協暨奧委會指，日前（11日）已收到相關事件的書面報告，正審視報告內容，並會就事件的處理方法與政府保持溝通。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午（13日）出席活動後表示，葉永玉接二連三失言，認為「兩次事件都係主席自己嘅錯誤，佢自己都應該出嚟對公眾有個交代。」強調會因應事件調查結果，採取適當行動。



港協暨奧委會指，已收到中國香港舉重健力總會主席葉永玉致詞失當的書面報告，正審視報告內容，並會就事件的處理方法與政府保持溝通。（網上截圖）

中國香港舉重健力總會主席葉永玉出席比賽致辭再度失言，誤稱「比賽共有13個國家參與」，但參賽隊伍中有香港隊及中華台北隊。港協暨奧委會今日發新聞稿表示，日前已收到相關事件的書面報告，正審視報告內容，並會就事件的處理方法與政府保持溝通。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今午出席活動後表示，知悉港協暨奧委會已收到書面報告，會與港協暨奧委會視乎報告內容、商討後續處理。但他指出，葉永玉接二連三失言，認為「兩次事件都係主席自己嘅錯誤，佢自己都應該出嚟對公眾有個交代。」他強調，會因應事件調查結果，採取適當行動。

他續指，希望所有人要明白當他們代表體育總會、體育界時，每句說話都非常重要，要足以給予大眾信心自身有能力處理好其體育總會的管治、並能安排運動員出外比賽。

+ 1

中國香港舉重健力總會主席葉永玉5月6日出席「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」並致辭，期間誤稱「比賽共有13個國家參與」，但參賽隊伍中有香港隊及中華台北隊。港府本月10日曾指葉永玉的表述涉嫌違反一國原則，是絕對不可接受。

舉重健力總會本月11日晚發聲明解釋，指葉永玉講稿並非指香港及中華台北是一個國家，完全沒有「港獨」意思，並解釋她當時在發言時發現講稿與實際參賽隊伍數目不符，同時感到句子比較長，才將句子簡化為13個國家舉重運動員參加，錯誤地沒有提及地區。

翻查資料，這次已非葉永玉首次用詞失當，今年3月，她出席舉重邀請賽，致辭時也提到「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」引起軒然大波。港協暨奧委會此前曾回應，指經與該總會了解後，初步認同事件為一時口誤，提醒各體育總會，在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。