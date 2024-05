將香港及中華台北歸入參賽國家　舉重健力總會指主席改講辭致出錯

中國香港舉重健力總會主席葉永玉在在上周一(6日)舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」致辭時稱「比賽共有13個國家參與」,但參賽隊伍中有香港隊及中華台北隊。總會上周六(11日,昨日)晚發聲明解釋,葉主席講稿並非指香港及中華台北是一個國家,完全是沒有「港獨」意思,解釋她當時在發言時發現講稿與實際參賽隊伍數目不符,亦感到句子比較長,所以將句子簡化為13個國家舉重運動員參加,錯誤地沒有提及地區。



總會承認此乃嚴重疏忽,今次開幕演講引起的誤會向社會及公眾市民深切致歉,已於昨日向中國香港體育協會暨奧林匹克委員會提交報告,陳述事件。



「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」上周一開始。(影片截圖)

葉永玉當日在致辭時表示「比賽共有13個國家參與」,政府在上周五(10日)晚發聲明,批評此表述與中國香港和中華台北隊以地區身份參賽的事實嚴重不符,涉嫌違反一國原則,是絕對不可接受,已要求港協暨奥委會展開深入調查,並提出有效的改善方案,向政府匯報。

原定講16個國家/地區人員參加 因一國缺席改講13個國家、無講地區

「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」(Asian Equipped Powerlifting Championship cum Asian University Cup 2024)邀請賽開幕典禮於當日上午10時在灣仔伊利沙伯體育館表演場舉行。總會解釋說,在進行開幕典禮時,主席葉永玉上台致辭,在講到來港參賽隊伍數目時,她的講稿寫上「This time, we have lifters and officials from 16 countries/regions including China,Chinese Taipei, Hong Kong China, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Philippines, United Arab Emirates, Uzbekistan, Thailand」。(這次,我們有來自16個國家/地區的舉重運動員和工作人員參加,包括中國、中華台北、中國香港、孟加拉、印度、印尼、伊朗、伊拉克、日本、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、菲律賓、阿聯酋、烏茲別克、泰國等。)

總會表示,比賽前共有16個國家地區運動員報名參賽,但最後只有13個國家及2個地區參加者出席。葉主席在發言時,發現講稿與實際參賽隊伍數目不符,亦感到句子比較長,所以將句子簡化為「This time, we have lifters and officials from 13 countries」(這次我們有來自13個國家的舉重運動員和工作人員),「即時只更改為13個國家,錯誤地沒有提及地區,引起誤會,此乃嚴重疏忽。」

稱絕無港獨意思 向社會及公眾市民深切致歉

總會表示,葉主席的講稿原意並非指香港及中華台北是一個國家,「完全是沒有『港獨』的意思」,會方就今次開幕演講引起的誤會向社會及公眾市民深切致歉。該會稱堅決支持及擁護基本法及一個中國原則,香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部份,反對一切分裂祖國的行為,全力維護國家主權、安全及發展利益。

聲明提到,會方及葉主席在往後必定更加小心處理公開講話的內容,提及中國香港及中華台北時為地區,演講前會覆核講稿內容,以確保同類事情不再發生。

中國香港舉重健力總會主席葉永玉3月24日在邀請賽致辭時,形容香港為國家。(影片截圖)

葉永玉稱香港為「國家」有前科

葉永玉在今年3月24日舉重邀請賽,致辭時介紹香港舉重歷史時,提到一句「尤其係比較細嘅國家,例如係香港或者澳洲等較細嘅國家,一向都是受認可」,隨即有新民黨立法會議員何敬康,批評事件非常不當,指總會亦曾多次倒掛區旗,三番四次挑戰國安。

總會其後在當天晚上發表聲明向公眾致歉,指這是口誤,「因口文之誤,令人誤會,葉主席並不是指香港是個小國家,全世界都知道香港不是一個國家,香港是中國的地方。這是今天葉主席的講稿的原意」,並強調總會完全無「港獨」的意思。