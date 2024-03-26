舉重健力總會被指扣取體院資助　文體旅局4月起直接付款予運動員

中國香港舉重健力總會被指控扣取體育學院對運動員資助，該總會今日（26日）回應表示，並非事實，惟承認有收到兩名運動員查詢帳目，總會以掛號信形式邀請兩人到總會澄清帳目，兩人沒有應約；又稱兩人報警後，不方便與有可能是刑事案件的證人接觸，以避嫌干擾證人。



文化體育及旅遊局晚上回覆稱，就事件已在2月中要求體院就此安排作出檢視並作出跟進，又指體院將由下一個財政年度起將直接財政資助發放至運動員的銀行戶口，而不是其所屬的體育總會發放。



中國香港舉重健力總會主席葉永玉周日（24日）出席舉重邀請賽致辭時，內容提到「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，惹來軒然大波。新民黨立法會議員何敬康翌日在商台節目《在晴朗的一天出發》回應時，提到他一直都有關注該總會，皆因去年收到對總會不同運動員向他投訴，懷疑總會扣取體院資助，引述港協暨奧委會及文體旅局表示有機會有刑事行為，應交予執法部門處理；何敬康表示，執法部門指絕對沒有刑事問題，但他則認為其絕對有違規。

何敬康於電台節目提到，去年收到舉重健力總會有不同運動員向其投訴，懷疑該會扣取體院資助。（資料圖片）

舉重健力總會：曾邀請兩人澄清帳目 惟沒有應約

舉重健力總會今日（26日）回應《香港01》，表示何敬康所指並非事實，又指有就兩運動員查詢，以掛號信形式邀請兩人到總會澄清帳目，惟兩人沒有應約。另外，則沒有收過立法會議員投訴。

被問到是否有就事件作進一步跟進，總會就指，在兩人報警後，不方便與有可能是刑事案件的證人接觸，以避嫌干擾證人。

總會提及到涉事的兩名健力運動員，過去5年所獲資助，指橘井政人及方齊智於2019至2020年獲B級精英體育項目資助；2020至2021年橘井政人A級資助、方齊智獲B級資助；2021年4月至2021年7月橘井政人A級資助、方齊智獲B級資助。根據體院網站資料，全職訓練精英甲最高水平的全年資助額可達40萬元，精英乙最高水平的全年資助額可達20萬元。

文體旅局：已要求體院跟進 將直接發放運動員銀行戶口

文化體育及旅遊局回覆稱，就事件已在2月中要求體院就此安排作出檢視並作出跟進。局方指，根據體院現行發放對精英運動員的直接財政資助的安排，如運動員所屬的體育總會或運動員有特別要求，體院經體育總會及運動員雙方簽署同意後，可將有關資助經由該運動員所屬的體育總會發放予運動員。

局方續指，體院在檢視相關個案後發現，現時的發放安排（即體院對該兩名健力運動員的直接財政資助經由這些運動員所屬的體育總會發放）是根據這兩位運動員與所屬的體育總會雙方之前簽訂的協議執行的。有見事件的發展，體院將由下一個財政年度（2024年4月1日）起將直接財政資助發放至運動員的銀行戶口，而不是其所屬的體育總會發放。體院同時將這安排劃一至所有精英運動員。

港協暨奧委會：扣資助指控涉違法 建議交執法部門跟進

就何啟康指控總會涉嫌扣體院資助，港協暨奧委會昨午（25日）回覆查詢指，2023年5月中，收到何敬康就有關舉重健力總會相關事宜來函，經審視後，由於求助人的指控涉及多項違法行為，已於去年5月22日書面回覆何議員，建議求助人直接向相關執法部門作出投訴及跟進，此後沒有收到任何後續查詢。

《星島日報》上月報道指，總會在推薦二人申請資助前，表明要將資助的三分一金額交予總會用作發展，如不同意安排則不會支持其申請，而基於資助必須經總會推薦，二人才應允安排，其餘資助則被要求向總會提交單據作「實報實銷」。

報道指，橘井政人稱多年來沒有收取全數資助，與體院查詢及核對後，並扣除首年答應支付3分1資助作發展用途，懷疑總會扣起他20萬元資助，因而決定報警求助，惟警方稱因不涉刑事，已完成調查，橘井政人卻遭投訴不當使用資助，被凍結會藉。