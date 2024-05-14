兩日一夜長洲深度遊　一人1880元 旅議會：香港唔係要鬥平

旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社共700份行程路線，上月公布6條勝出路線。「深度．長洲」為其中一條獲勝路線，兩日一夜的行程費用為1,880元，會參觀有60年歷史的冰廠、體驗舞麒麟、平安包工作坊，以及品嚐85年歷史的老字號粥店粥品等。



博壹文化項目經理吳偉本表示，期望可以吸引具一定經濟能力、對香港文化有興趣的旅客。旅遊業議會總幹事楊淑芬同樣亦指，香港旅遊業可以質量、故事性取勝，「香港唔係一個要鬥平嘅地方，要鬥平就唔係我哋香港。」



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踩入60年歷史長洲冰廠 體驗鏟冰

「深度．長洲」行程路線其中一站是參觀有60年歷史的冰廠，遊客可了解到冰廠的歷史、可體驗鏟冰，觀看製冰過程。冰廠出產的冰以往大部分會用於漁業，但隨着漁業在港式微，需求量減少，因而開始開放予旅遊團參觀，讓更多遊客了解以人力運作的冰廠。

長洲冰廠負責人李瑩俊說：「香港冰業比較神秘，希望旅客嚟參觀可以了解多啲。其實帶嚟嘅收入一百分之一都無，一個旅遊介紹認識去做，並唔係以生意形式去做。」

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舞麒麟體驗活動 舞4公斤重手紮麒麟

除了參觀冰廠外，遊客亦可以體驗舞麒麟。舞麒麟如意着可以驅邪、潔淨社區等用途，以前長洲發生溫疫，有一名居民把北帝神像移到街上祈福並舞麒麟驅趕災害，因此每逢太平清醮均會舞麒麟。

正式的麒麟重20公斤，而體驗活動的麒麟只重4公斤，由竹蔑、紗紙、廣告彩、漿糊手紮而成，需時一個月。

旅議會總幹事：發展深度遊以吸客延長留港

博壹文化項目經理吳偉本表示，長洲有很多具歷史價值地方值得遊客探索，他期望可以吸引具一定經濟能力、對香港文化有興趣的旅客，「期待各位參加者體驗到一個平時冇咩機會自己體驗到嘅長洲。」

旅遊業議會總幹事楊淑芬指，香港旅遊業可以質量、故事性取勝，「香港唔係一個要鬥平嘅地方，要鬥平就唔係我哋香港。」她提到發展深度遊其中一個目的，是希望遊客可以逗留在港的時間長些。

博壹文化項目經理吳偉本（左）指長洲有很多具歷史價值地方值得遊客探索。旅遊業議會總幹事楊淑芬（右）指發展深度遊是希望遊客可以逗留在港的時間長些。（盧翊銘攝）

兩日一夜的行程費用$1880

兩日一夜的行程費用為1,880元，包四餐欲以及一餐甜品，遊客晚上會於長洲的西園露營場地Glamping (豪華露營)。

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長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，今年很多太平清醮的預備活動，例如無人機活動，以往太平清醮人流達5萬人，期望今年人流可達6萬人。他又提到，以往會搭建大包山，今年搭建小包山，約高20英呎高，「我哋街坊見到都好滿意。」他表示，會收集市民意見，若普遍反映認為有大包山較好，「我哋再諗一諗。」