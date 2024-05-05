長洲｜暴風雨吹塌包山　棚架師傅從未遇見　值理會稱太平清醮如期

本港昨日（4日）經歷紅、黃雨洗禮下，長洲下周準備舉行搶包山的籃球場，有3個包山棚架倒塌，竹枝散落一地，受影響範圍約9米乘3米。

長洲太平清醮值理會主席翁志明今日（5日）表示，是百年一遇的強風，有了今次經驗會想辦法加固，現已清拆倒塌的殘骸，重新搭建，進度非常好，「相信一兩日就搞掂」。他強調，太平清醮將不受影響，會如期舉行。

從事包山搭棚經驗逾30年的福哥表示，「咁大個仔都未見過咁樣冧棚，除咗打10號風球之外」，現時見到包山棚已重新搭好兩成，「目測一定趕得切」下周的搶包山決賽。



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昨日共歷時逾13小時的暴雨警告信號，讓香港多處出現水浸，變為「澤國」，長洲亦不例外，強風暴雨更將為下周日（12日）開始的太平清醮而準備、位於北社三里北帝廟遊樂場籃球場的3個包山棚吹至倒塌，位於鄰近足球場、為今日「攀爬嘉年華」而搭的包山棚則未受影響。

有30年搭包山經驗的福哥表示，今次暴雨算嚴重，「咁大個仔都未見過咁樣冧棚，除咗打10號風球之外」。（蘇煒然攝）

棚架師傅：咁大個仔都未見過咁樣冧棚

在倒塌棚架的同一場地，正為「潮州會館」搭建小型包山棚、有30年搭包山經驗的福哥表示，「潮州會館」的棚架在3座包山棚隔離，都會參與太平清醮大會的巡遊，以及用包山敬奉神明的環節，但由於「潮州會館」的3座包山較小型，放置在大型棚架內受其保護，因此只被強風「吹冧到瞓低咗，但成個都完整嘅」，相信修補「個幾鐘就搞返掂。」

他形容，今次暴雨「算嚴重㗎喇，咁大個仔都未見過咁樣冧棚，除咗打10號風球之外，幾乎未咁樣冧過」，雖然損毀嚴重，但他相信「一定趕得切」在太平清醮前建好，「頭先聽師傅講今晚要OT加工，見到今朝都有10個師傅喺到，搭好棚架基礎」，現時已搭好兩成，相信會在2至3天內完成。如這期間再有強風暴雨，他則無奈道，「咁就係天意，冇辦法。」

翁志明：百年一遇的強風 會加固包山

長洲太平清醮值理會主席翁志明今日下午出席「攀爬嘉年華」時表示，在今早8時，包山棚架師傅已將昨日倒塌的殘骸全部清拆，開始重新搭建，現時進度「非常好，本來預佢整3、4日時間，而家相信佢一兩日就搞掂」。他強調，下周舉行的太平清醮將不受影響，會如期舉行。

至於如何預防棚架再被吹倒，翁表示，「今次風力特別強，100海哩吹正，咁多年第一次，未試過，係百年一遇」，相信師傅有了今次經驗，「再搭建時睇下點樣加固」，但毋須額外再加棚架再外鞏固。

他表示，鄰近40多呎高、「攀爬嘉年華」所用的包山因位置「冇食正風」而無事，而這3座五六呎高的包山則因被吹正才導致倒塌。