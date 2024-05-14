的士加價｜推算紅的9公里車程須多付$9　葵芳往太子加幅或達11%

的士7月14日實施新收費，三類的士落旗一律加2元，其中市區的士落旗加至29元，2公里後跳錶加兩毫至2.1元，9公里後增加至1.4元。《香港01》利用的士應用程式比對現時收費及加價後收費，預計9公里車程在新收費下須多支付9元，加幅為9.6%；假設由觀塘站前往九龍塘站，料須跳30次錶，全程收費預計會由83元增加9元至92元，加幅約10.8%。



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紅的獲批落旗由27元加至29元，2公里至9公里每次跳錶收費則由1.9元加兩毫至2.1元，9公里後則由1.3元加一毫至1.4元。運輸及物流局稱，紅的收費的平均加幅分別為8.86%。

《香港01》計算9公里內非過海或收費隧道路段車程，假設路上一切順利、未因塞車或紅燈耽誤，現時9公里紅的車費約為93.5元，減去落旗27元，再除每跳1.9元，得出涉及約35次跳錶。

新收費下，把落旗29元，加上每跳2.1元乘35次跳錶的結果，則得出新收費約102.5元。對比未加價錢的93.5元，則預計同等路段須支付多9元車資，加幅約9.6%，高於運輸局指的平均加幅8.86%。

《香港01》再利用的士應用程式「飛的」內的預計車程收費，設定不同行程車資變化。多個非長途、9公里內路段，新收費下約須加6至9元，加幅約9.2%至11%，即加價約1成左右。

其中，葵芳站往太子站收費預料由現時約81元，會加至89.9元，即加價8.9元，加幅約11%；觀塘站往九龍塘站則由現時83元，加價9元至92元，加幅約10.8%。

根據運輸局向立法會交通事務委員會提交文件補充，考慮到的士是個人化點對點交通服務，須與其他公共交通工具之間維持合理收費差距，其中紅的收費應為其他交通工具的5至7倍。而新收費下，紅的與其他公共交通工具差距控制在6.47倍，與交諮會意見既定範圍相若。