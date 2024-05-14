的士加價｜7.14起的士落旗加$2　跳錶加一至兩毫　平均加9％

政府宣布，行政會議今日（14日）通過三類的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士則由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元。首次跳錶加2毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫，其他附加收費則維持不變，新收費今年7月14日生效。



根據政府的建議，加權平均加幅為8.98%；市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為8.86%、9.56%及10.92%，較業界提出的方案的加價幅度為低。



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運輸及物流局：已充分考慮市民的接受程度、從業員收入

運輸及物流局表示，政府檢視的士業加價申請後，行政長官會同行會已批准的士調整收費，包括三類的士落旗一律加2元，首段及後段跳錶分別加2毫及1毫，並會先訂立後審議，政府5月22日會向立法會提交修訂，新收費將於今年7月14日開始生效。

該局發言人強調，加價無疑會增加乘客的交通開支，政府審批是次加價申請時，已充分考慮各項因素，包括市民的接受程度、的士營運成本的轉變和從業員的收入，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等，並在維持的士營運的財務可行性和公眾接受程度這兩方面取得平衡。

大嶼山的士加幅近11%高於另兩種的士

根據政府的建議，市區（紅的）、新界（綠的）及大嶼山（藍的）的士收費的平均加幅分別為8.86%、9.56%及10.92%，加權平均加幅為8.98%，較業界提出的方案的加價幅度為低。

大嶼山的士租車司機每月平均淨收入錄得下跌

該局表示，數據顯示在現行的士收費水平下，的士業界確實面臨維持其營運的財務可行性的困難，業界希望的士加價會有助增加前線司機收入和吸引更多新人入行，同時鼓勵的士從業員改善服務和投資更多新設備，以提升整體的士服務質素，促進業界的長遠健康發展。

根據營運數據，市區及新界的士的租車司機在2023年的每月平均淨收入在撇除通脹後，較2019年的水平輕微上升，但大嶼山的士的租車司機的每月平均淨收入則錄得下跌。車主司機和出租車主在二2023年的每月平均淨收入亦較2019年大幅下降。

發言人又說，近年社會和的士業界均促請政府推出措施提升的士服務的質素及可持續性，政府已引入的士車隊制度、增6人座的士，及就某些與的士司機相關的罪行引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則等，政府會適時檢討的士收費和營運的財務可行性。