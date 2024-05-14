的士加價｜市民冀提升服務質素　司機憂市民減少乘搭：唔加好啲

行政會議今日（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元，新界的士起錶由23.5元加至25.5元，大嶼山的士由22元加至24元。首段跳錶加2角，後段每跳加1角。



相隔兩年再加價，有的士司機表示，加價後車租亦會增加，變相只有車主得益，擔心加價後會更少市民乘搭的士，「唔加好過加」。有市民表示，以通脹而言，相隔兩年加2元屬合理，不過，服務質素亦應有所提升。



+ 6

的士業界2023年3月就要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。行政會議削減加幅，起錶一律加2元，首段每跳加2角，後段每跳加1角。

的士上次加價是2022年，今次相隔兩年再加價，的士司機王先生表示，加價消息傳出後，不少司機同行已在討論車主每更或加價30至50元，「都係益咗車主，我哋司機無得益。」他表示，落旗只加2元，加價幅度低，認為車主不應加租。

他又提到，現時香港經濟低迷，擔心加價後市民會減少乘搭的士，「而家香港情況，唔加好啲。」

的士司機王先生表示，加價消息傳出後，不少司機同行已在討論車主每更或加價30至50元。(黃浩謙攝)

夜更司機何先生認為，加2元屬可接受，「而家夜市真係唔得。」他預計，加價初期乘客量會減少，希望市民後期會習慣。不過，他不擔心車主會大幅增加車租，因為夜更司機不多，「而家請司機都好難。」

夜更司機何先生認為，加2元屬可接受，「而家夜市真係唔得。」(黃浩謙攝)

市民劉先生表示，以通脹而言，相隔兩年加2元屬合理，但認為服務質素亦應有所提升，「現有服務水平之下加2蚊，我就覺得唔合理。」他稱，以往搭的士亦遇過兜路、過海拒載等情況，「俾嗰個錢，收返嚟嗰樣嘢唔合理。」

市民陳先生指，社會普遍認為的士服務質素不佳，加價後或更少市民選擇搭的士。(黃浩謙攝)

市民陳先生指，社會普遍認為的士服務質素不佳，加價後或更少市民選擇搭的士，「加2蚊會令的士服務質素更加唔值呢個價，個受害者最終都係的士司機。」