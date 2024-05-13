的士加價｜消息：行政會議最快明天拍板　紅的落旗料加至約29元

的士有望加價。《香港01》獲悉，行政會議最快明天（14日）討論的士加價申請，同日拍板。消息指，政府建議市區的士落旗加價約2元，至約29元起錶較合適，較業界申請的5元加幅為低。如果加價獲批，的士業將會是相隔近2年再次加價。



的士小巴商總會理事長周國強向《香港01》表示「好過無得加」，感到失望但無奈接受，「行業好似好無希望咁」，冀整理營運成本上升數據後再申請加價。



推動的士發展聯會副主席吳錦華認為，保險維修費按年上升近30%，落旗加幅雖然未能抵銷成本上漲，但明白市民不滿的士業服務，希望的士車隊制成立後改善質素，下次獲批更高加幅。的士車行車主協會永遠會長吳坤成相信，落旗加2、3元的方案市民可接受，業界則無奈接受，同樣寄望下次「加多少少」。



的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元。(資料圖片)

的士業去年3月申請紅的落旗加5元

的士業界2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。業界解釋近年的士保險費、墊底費增加一倍，惟的士收費落後通脹，加價亦少於每年按機制檢討票價的港鐵。

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元，市區的士落旗27元；新界的士23.5元；大嶼山的士22元。業界其實早於2018年9月已向運輸署申請加價，期間政府一度因應社會情況未有處理，事隔4年，於2022年4月獲政府重新評估申請，3個月後最後獲行政長官會同行政會議通過。

消息說，政府已審視加價申請，認為市區的士落旗加價約兩元比較合適，較業界申請5元加幅為低。（資料圖片）

消息：行會最快明天拍板 紅的落旗料加至約29元

的士有望相隔近2年再次加價，《香港01》獲悉，行政會議最快明天（14日）討論的士加價申請，同日拍板。消息指，政府建議市區的士落旗加價約2元，至約29元起錶較合適，較業界申請的5元加幅為低。政府消息人士認為業界申請的5元加幅「真係高」，會考慮市民承擔能力，及平衡業界利益，做好把關角色。

政府消息人士透露，今次處理的士業界加價申請的節奏加快，入紙申請約1年便獲處理，除了因為明白業界的關注，亦希望加價能改善的士服務質素，提供穩定的服務水平，加上去年已通過引入的士車隊管理制度的法例，的士車隊牌照申請月底截止，相信推出車隊後有助進一步提升服務水平，回應社會對的士服務質素的關注。

周國強：行業好似好無希望咁 踢走白牌車好過加價

的士小巴商總會理事長周國強向《香港01》表示，對加幅非常失望，「加兩蚊只能無奈接受，好過無得加」，他形容「行業好似好無希望咁」，冀整理營運成本上升數據後再申請加價。他說，期待政府修例踢走網約白牌車平台，「呢份禮物好過加價」，能令的士業界增加1成多生意。

推動的士發展聯會副主席吳錦華（右三）希望的士業慢慢改善服務，加上政府將發出5個的士車隊牌照，相信能改善服務質素，期望下次加幅能「批多啲」。（資料圖片）

吳錦華：的士服務與期望有落差 冀改善服務下次加幅更高

推動的士發展聯會副主席吳錦華認為，保險費成本按年上升30%，維修費成本按年上升約20%，落旗加幅雖然未能抵銷成本上漲，但明白的士業服務與市民期望有落差，「焗住接受加幅」。他希望的士業慢慢改善服務，加上政府將發出5個的士車隊牌照，相信能改善服務質素，期望下次加幅能「批多啲」，彌補近年上漲的成本開支。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成相信，落旗加2、3元的方案市民可接受，業界則「無奈接受，收咗先」。（資料圖片）

吳坤成：無奈接受加2元 料可彌補部分開支改善司機收入

的士車行車主協會永遠會長吳坤成相信，落旗加2、3元的方案市民可接受，業界則「無奈接受，收咗先」，相信可彌補部分營運開支，令的士司機收入「多返啲」。他寄望下次「加多少少」，解釋近年成本上漲「犀利」，保險、牌費等支出高昂，認為香港的士車費很難與內地網約的士比較，因兩地成本都不同。