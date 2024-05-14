的士加價｜消息：行會通過的士一律落旗加2元　料7月實施新收費

的士相隔近2年再次加價。消息指，行政會議今天（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元，全部較業界申請加幅為低，而每次跳錶同樣獲批加價，預料7月實施新收費。



消息說，政府已審視加價申請，認為市區的士落旗加價約兩元比較合適，較業界申請5元加幅為低。（資料圖片）

的士業申請紅的落旗加5元

的士業界2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。業界解釋近年的士保險費、墊底費增加一倍，惟的士收費落後通脹，加價亦少於每年按機制檢討票價的港鐵。

消息：行會通過的士落旗一律加2元 料7月實施

的士相隔近2年再次加價。消息指，行政會議今天（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元，全部較業界申請加幅為低，而每次跳錶同樣獲批加價，新收費預料7月實施。

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元。(資料圖片)

的士前年曾經加價 起錶一律加3元

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元，市區的士落旗27元；新界的士23.5元；大嶼山的士22元。業界其實早於2018年9月已向運輸署申請加價，期間政府一度因應社會情況未有處理，事隔4年，於2022年4月獲政府重新評估申請，3個月後最後獲行政長官會同行政會議通過。