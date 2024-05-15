長洲飄色｜「小何太」色芯籲提防騙子　被問誰是騙子答「我囉」

長洲太平清醮飄色巡遊今午（15日）於起點北帝廟遊樂場拜神後，約下午1時30分正式起行。當中，今年一個關於防騙飄色，主題取自近期社會熱話「何太」，扮演「何太」的色芯小女孩說，她的目的是提醒市民提防騙子；問及騙子是誰，小何太即答：「我囉！」，並展示「何伯」贈送的「金勞」。



今年有一個長洲太平清醮飄色主題取自近期社會熱話「何太」。（潘耀昇攝）

3個多月前已構思設防不勝防主題飄色

長洲惠海陸同鄉會早前預告近日全城最熱的「何太」將現身，下午所見，穿金戴銀扮演「何太」的飄色小演員謝一心已上色架。同鄉會稱，防不勝防主題早已3個多月前已構思，因應「何太」大熱，近周急急為小演員轉造型。

扮演「何太」的飄色小演員謝一心在巡遊後與姑姐一同接受訪問。在姑姐謝小姐提點下，一心說她的造形是扮演「何太」，提醒市民「提防騙子」；至於誰是騙子，姑姐給「貼士」後，小何太答「我囉！」。

扮演「何太」的飄色小演員謝一心。（潘耀昇攝）

「小何太」巡遊前一晚表現得頗為緊張

天時暑熱，飄色巡遊進行超過一小時，小何太頻頻點頭表示辛苦。一心的姑姐謝小姐說，最近「何太」是全城熱話，今次加入「何太」一角，相信可以引發社會共鳴，「希望可以諷刺時弊，大家可以提防騙子。」

謝小姐表示，「小何太」在巡遊前一晚表現得頗為緊張，「佢擔心整完個頭靚唔靚，化完個妝靚唔靚」，但可以上電視亦感到十分開心。她指，希望今次飄色巡遊可以讓小朋友感受到長洲的非物質文化遺產。