搶包山｜包山后龔子珊無懼左右夾攻　快狠準反擊︰搶晒人哋啲包先

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽今日（16日）凌晨0時舉行，最終新一屆包山王由消防員葉建文奪得；而包山后龔子珊同時成為全場最高分得主，她表示賽前的準備充足，並形容今年的表現為快狠準，「兩個包山王都夾住我，我就好狠咁搶晒人哋啲包先。」



葉建文則認為今屆戰況激烈，自評為「險勝」，只高於亞軍、去年包山王鍾玉川5分。有鑑於過往不少選手趕不及返回地面被取消資格（DQ），他的戰略較為保守，「平時一分鐘好收手爬落嚟，預鬆啲時間，畀自己唔好落唔到嚟冇分攞。」



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郭嘉明「復仇」未成功 奪「袋袋平安獎」

今屆搶包山競爭激烈，女子組冠軍由包山后龔子珊奪得，亦是全場分數最高的得獎者；男子組冠軍為葉建文、亞軍為衞冕失敗的鍾玉川、季軍為梁尹聰。至於去年未能落地而被DQ的「包山王中王」郭嘉明，雖然今年「復仇」未成功，但得到「袋袋平安獎」，即獲得平安包最多。

葉建文「細粒手腳無咁長」 策略性搶多些包而險勝

包山王葉建文在賽後接受訪問時，透露正職為消防員，因此認為相比其他選手，更熟悉安全系統的操作，加上平日熱愛攀石及龍舟運動，因此體能亦佔有優勢。不過他形容戰況激烈，評價為「險勝」，只略高於亞軍5分。

至於戰略方面，他自言身型「細粒手腳無咁長」，因此沒有爬到最高點搶平安包，貫徹「爬少一步就搶多一步包」的想法，同時亦要預留時間返回地面。「平時一分鐘好收手爬落嚟，預鬆啲時間，畀自己唔好落唔到嚟冇分攞。」

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龔子珊由「急慌亂」蛻變成「快狠準」 終取得全場最高分

包山后龔子珊表示，經過去年趕不及落地被DQ的經驗後，賽前做好充分準備，例如翻看去年比賽的片段再作反思，避免再出現「跣腳」，亦參考上屆包山后黃嘉欣的技巧，最終在抱持平常心，減少壓力的情況下，取得全場最高分。她並透露下屆將會繼續參賽，爭取第三度封后而得到「包山后中后」殊榮，盡情享受傳統節日的氣氛。

對於兩屆的表現，她形容去年比賽為「急慌亂」，今年為「快狠準」，除了準時落地外，即使左右兩旁的對手，分別為男子組冠亞軍的葉建文及鍾玉川，亦要先拔頭籌搶走平安包。「兩個包山王都夾住我，我就好狠咁搶晒人哋啲包先。」