長洲搶包山｜消防員葉建文成包山王　龔子珊再當包山后　有人被DQ

撰文：鄧宇詩
出版：更新：

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽於周四（16日）凌晨0時舉行，有9男3女爭奪包山王及包山后殊榮，數百人在周三（15日）晚上入場等候直擊比賽，當中排頭位的市民周三凌晨0時半已到，他稱冀感受比賽熱鬧氣氛，會場可容納1,000人觀看。緊張的3分鐘比賽迅速完結，至少一名選手未能及時落地，而被取消資格（DQ）。

女子組冠軍由包山后龔子珊奪得。男子組冠軍為葉建文、亞軍為鍾玉川、季軍為梁尹聰。去年未能落地而被DQ的「包山王中王」郭嘉明，今年「復仇」未成功，但得到「袋袋平安獎」，即獲得平安包最多。鍾玉川為上屆「包山王」，今年衞冕失敗。

搶包山｜包山后龔子珊無懼左右夾攻　快狠準反擊︰搶晒人哋啲包先
+7

「包山王中王」郭嘉明是其中一位晉身決賽的參加者，去年因未能在限時3分鐘內落地被取消成績，爭取第10冠夢碎，今年是否可重奪「包山王」之名為賽事焦點之一，他在選拔賽以第三快速度入圍。

+2

比賽周四凌晨0時開始，12人一湧而上，郭嘉明等迅速爬上包山頂爭奪9分包，爭取在3分鐘時間搶得最多高分包。郭嘉明在一半時間過後已開始下來到3分包位置。3分鐘很快結束，但有至少1名選手未能及時落地被取消資格，而郭嘉明成功安全着地。

9男3女選手參加長洲搶包山比賽。圖為他們在選拔賽時的比賽時間。（康文署圖片)
搶包山｜排頭位市民今早凌晨0時半已到　冀感受比賽熱鬧氣氛
+2

▼5月5日　包山嘉年華2024▼

+24

▼2023年5月27日　疫情後復辦搶包山比賽▼

+2
長洲飄色｜「小何太」色芯籲提防騙子　被問誰是騙子答「我囉」長洲飄色｜廿四孝媽沿路伴隨助消暑　《白日之下》色芯冀明年再演長洲飄色｜首設三台防騙飄色　「郭富城、G.E.M.」推廣防騙視伏器長洲飄色｜街頭巷尾逼爆途人等候巡遊隊伍　有市民暈眩但無礙長洲飄色｜話題人物「何太」巡遊　同鄉會：博君一笑，最緊要開心長洲飄色｜色芯小演員將持《香港01》咪牌扮影后　「何太」已上架

▼包山嘉年華2024▼

+9
長洲太平清醮｜傍晚回程乘客逼爆碼頭沿岸　長者不滿排隊打尖入閘長洲太平清醮｜單日紅假　大批市民看完飄色即離開　精品店嘆人少長洲太平清醮｜郭錦記平安包打蛇餅　市民排兩轉未買齊三款感失望【太平清醮．圖話】佛誕回復好天氣　市民熱鬧打醮　近看飄色巡遊長洲太平清醮｜島外人讚飄色貼近時事　最愛梁祝　感長洲街坊熱情長洲太平清醮｜飄色巡遊、包山比賽入場券及交通渡輪安排一文看清長洲太平清醮｜2.5萬人次乘船入長洲　傍晚前仍萬人留下撐消費
長洲太平清醮
長洲
搶包山
我主場
01 Video