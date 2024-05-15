長洲搶包山｜消防員葉建文成包山王 龔子珊再當包山后 有人被DQ
撰文：鄧宇詩
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長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽於周四（16日）凌晨0時舉行，有9男3女爭奪包山王及包山后殊榮，數百人在周三（15日）晚上入場等候直擊比賽，當中排頭位的市民周三凌晨0時半已到，他稱冀感受比賽熱鬧氣氛，會場可容納1,000人觀看。緊張的3分鐘比賽迅速完結，至少一名選手未能及時落地，而被取消資格（DQ）。
女子組冠軍由包山后龔子珊奪得。男子組冠軍為葉建文、亞軍為鍾玉川、季軍為梁尹聰。去年未能落地而被DQ的「包山王中王」郭嘉明，今年「復仇」未成功，但得到「袋袋平安獎」，即獲得平安包最多。鍾玉川為上屆「包山王」，今年衞冕失敗。
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「包山王中王」郭嘉明是其中一位晉身決賽的參加者，去年因未能在限時3分鐘內落地被取消成績，爭取第10冠夢碎，今年是否可重奪「包山王」之名為賽事焦點之一，他在選拔賽以第三快速度入圍。
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比賽周四凌晨0時開始，12人一湧而上，郭嘉明等迅速爬上包山頂爭奪9分包，爭取在3分鐘時間搶得最多高分包。郭嘉明在一半時間過後已開始下來到3分包位置。3分鐘很快結束，但有至少1名選手未能及時落地被取消資格，而郭嘉明成功安全着地。
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