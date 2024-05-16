消委會．BB衫｜Topvalu連身衣性價比高　5款「和尚袍」有纏頸風險

不少家長為寶寶選擇衣物時只留意款式和觸感，不過有些衣服亦會存在安全隱患或刺激皮膚化學物質。消委會今日（16日）發布測試結果，涵蓋市面上30款嬰幼兒衣物，其中以Topvalu連身衣性價比最高，獲評5星，售價僅每件70元。



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4款連身衣獲5星 Topvalu、雞仔嘜上榜 安全耐用度高

消委會今日發布最新一期《選擇》月刊，其中測試市面上30款嬰幼兒衣物，包括連身衣、包臀衣及俗稱「和尚衣」或「蝴蝶衣」的襟衣。測試中有25款連身衣或包臀衣，以Topvalu的連身衣性價比最高，獲評5星，兩件售價為139元，每件則70元，

另外，B.Duck baby、Happyland、雞仔嘜CHICKS的連身衣亦獲評最高5星，售價分別為269元、408元及118元。以上牌子的產品不論在機械和物理性能安全程度、化學檢測、耐用程度或纖維成分標示準確程度均獲4至5分評分。

4.5星評分的品牌亦包括chicco、Konges Slojd、Love TO dream、seed、 primeval organci及H&M，當中又以H&M的連身衣價格最實惠，僅售39元一件。

為測試產品耐用表現，測試員曾將產品進行10次清洗，發現其中6款表現較好，包括Topvalu、Konges Slojd、seed、Disney PIXAR、無印良品MUJI、AMOR。樣本的身長、袖長、肩寬、袖口及褲腳等位置的尺寸變化較小。

以Topvalu的連身衣性價比最高，獲評5星，兩件售價為139元，每件則70元。（梁祖兒攝）

5款「和尚袍」附繩帶有潛在纏頸風險 部份代理商已下架

另外5款的「和尚袍」或「蝴蝶衣」表現則較遜色，最高評分亦只有3分，包括BOUDIE、SofetTouch Baby、Maying Kids、思詩樂SUZURAN，而ROYBEE更只有2.5分。消委會指，這5款於上胸部位置附有綁帶或用作調節衣服鬆緊的繩帶，未能符合歐洲安全標準，有潛在纏頸風險。其中思詩樂SUZURAN亦驗出酸鹼值達8.5，屬偏鹼性，超出內地規範容許範圍，有機會刺激皮膚，造成痕癢不適。

BOUDIE及Maying Kids的代理商表示，收到消委會測試報告後已將有關產品即使下架。思詩樂SUZURAN的代理商表示，衣物繩帶負荷GB 31701標準要求並會想消委會提交測試報告以證明。ROYBEE代理商則指毀於廠商研究及改善綁帶的位置及長度。

測試中還有三款包括LASSIG、UNIQLQ及AMOR脫落的啪鈕產生尖銳角，有機會刮傷幼兒的皮膚。UNIQLQ品牌商稱未收到有關按鈕脫落的任何投訴。AMOR則稱會採取措施改善產品鈕扣的抗拉強度。

在30款測試產品中，只有ROYBEE檢出每千克重量中所含32.3毫克的游離甲醛，超出內地標準規定上限的每千克重量中所含20毫克。消委會指出，在清洗前甲醛釋出較多的樣本於清洗一次後，其甲醛量明顯減低，而酸鹼值較高的樣本經清洗一次後，酸鹼值亦回復到標準容許範圍中，並提醒家長應將新買衣物先清洗才讓嬰兒穿着。