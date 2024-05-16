消委會｜測25款驅蚊劑驅蚊效能　趣樂表現最遜色或有成份「吸蚊」

迎來雨季，蚊蟲容易滋生。消委會測試25款市面有售的驅蚊劑，發現其中一款名為趣樂的品牌，在驅埃及伊蚊效能測試中的第1個時點、即塗上樣本後30分鐘，開始測試的首60秒內，已有平均102隻蚊降落在測試員的前臂皮膚，表現最為遜色。消委會也指，趣樂的驅蚊劑可能含有某些成分，或對蚊有吸引力，以致塗上樣本後1小時、2小時、及4小時，首60秒內致倦庫蚊降落測試員的前臂的平均數均較對照試驗高。



消委會測試25款驅蚊劑：



25款驅蚊劑總評分排名：



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消委會測試25款市面有售的驅蚊劑，零售價由每瓶18.9元至259元不等。消委會在驅蚊效能測試中，用兩種蚊作測試，包括致倦庫蚊、及埃及伊蚊。

在致倦庫蚊驅蚊效能測試中，共10款在塗上樣本後30分鐘、1小時、2小時、及4小時後，均沒有致倦庫蚊降落在測試員塗上樣本的前臂上，包括3M、歐護、萬寧、RID、曼秀雷敦、Skin Technology、蚊專家、莫釘我、日本叮叮及EG。

3樣本驅蚊效能低於10% 趣樂表現最遜色

在埃及伊蚊驅蚊效能測試則發現，含野紅茄提取物的兩款樣本珮氏及屈臣氏，在塗上30分鐘後，其驅蚊效能分別只有26%和16%，及後在1小時、2小時和4小時的表現就更遜色。

同一測試中，更有3款樣本在上述4個時點的驅蚊效能都低於10%，包括Green Herb、蚊子奇拿、及趣樂。其中趣樂，在第1個時點、即塗上樣本後30分鐘，開始測試的首60秒內，已有102隻蚊降落在測試員的前臂皮膚，表現最為遜色。

消委會也指，趣樂的驅蚊劑可能含有某些成份，或對蚊有吸引力，以致在據致倦庫蚊驅蚊效能測試結中，在塗上樣本後1小時、2小時及4小時，首60秒內蚊子降落測試員的前臂的平均數均較對照試驗高。

部份樣本未標明是否適合兒童 消委會：促廠商清晰顯示

消委會也指出，有部份樣本並沒有明確表示是否適合兒童使用、或提及兒童可使用但卻未有提及適用年齡，促廠商清晰顯示其產品適合甚麼年齡的人士使用，列出各年齡的適當使用份量和方法。

趣樂的生產商回應指，產品不含有高劑量的強效化學驅蟲成份，嚴格來說非驅蚊劑，其主要功能是安全的戶外保濕劑，並且在室外逗留相對較短的時間內提供一些驅蚊效果。該生產商又指，在引入產品到香港時，曾聯絡漁護署及衞生署，當時獲得回覆指該產品不屬於除害劑或驅蟲劑，因此認為不應要求該產品通過為驅蟲劑而設的測試。

屈臣氏的代理商向消委會提交毒性測試證書和驅蚊測試報告，指其產品安全有效。該代理商又稱，其驅蚊水配方溫和，不含DEET，或對某些蚊蟲品種的防護效果較不顯著，並認為產品在塗上後4小時保護範圍下降也屬正常。珮氏的代理商也向消委會提交驅蚊測試報告支持其聲稱，又指此驅蚊產品系列安全有效。

蚊子奇拿指，消委會測試的樣本為舊配方產品，目前已有新配方採用15% Picaridin成份的產品。Green Herb的生產商則表示，已安排其產品樣本再進行驅蚊測試。

據消委會數字，今年1至4月未接獲驅蚊劑的投訴，而去年全年共接獲9宗相關投訴，較前年5宗為多。