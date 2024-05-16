入境處搬新總部換證FAQ｜新安排6問6答　日後如何申領旅行證件？

入境事務處今日（16日）公布，現時的觀塘辦事處，將於於6月11日搬遷至將軍澳新總部，地址為新界將軍澳寶邑路61號。在觀塘辦事處辦理身份證的市民，若6月8日或之前未領證，則需改往毗鄰的觀塘臨時辦事處。至於旅行證件服務亦受到影響，不再在灣仔入境事務大樓的辦事處申請及領取。

下文將以六問六答的形式，詳盡講解入境處的新安排。



▼ 6月11日 入境處宣布總部部分服務搬遷至將軍澳 ▼



1. 觀塘辦事處何時搬往將軍澳新總部？

入境處表示，目前位於九龍觀塘宏利金融中心的「人事登記處—觀塘辦事處」，將於6月11日搬遷至將軍澳新總部，地址為新界將軍澳寶邑路61號，並重新命名為「人事登記處—將軍澳辦事處」。

將軍澳辦事處啟用後，亦會提供延長服務時段，辦公時間為周一至周六，上午8時至晚上10時，周日及公眾假期休息。

2. 觀塘辦事處搬遷後，已辦證市民如何領證？

至於觀塘辦事處的最後工作日為6月8日，已在觀塘辦事處辦理身份證申請手續的市民，需在當日或之前，前往觀塘辦事處領證。尚未領證的申請人由6月11日起，須前往毗鄰的觀塘臨時辦事處領取身份證。

3. 未辦身份證市民可前往哪個辦事處申請？

觀塘臨時辦事處共有兩個，分別為提供登記服務及領證服務，前者位於宏利金融中心2樓1號舖位，後者位於宏利金融中心A座3樓1B號鋪位。而兩個臨時辦事處均不受搬遷影響，繼續在原址提供服務。

觀塘（臨時）辦事處︰

登記服務：九龍觀塘偉業街223至231號宏利金融中心2樓1號舖位

領證服務：九龍觀塘偉業街223至231號宏利金融中心A座3樓1B號舖位

辦公時間：上午8時至晚上10時（星期一至星期六），星期日及公眾假期休息



4. 事項證明書或豁免登記證明書，應如何領取？

若已申請登記事項證明書，或豁免登記證明書，如領證地點為觀塘辦事處，需要6月8日或之前，前往觀塘辦事處領取。否則由6月11日起，需要轉往將軍澳辦事處領取。

▼2023.11.01 觀塘臨時辦事處▼



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5. 旅行證件服務搬往將軍澳，應如何預約辦證？

位於灣仔入境事務大樓8樓的港島辦事處，雖然辦公時間及服務範圍維持不變，但其旅行證件服務亦受到影響，申請及簽發的最後工作日為6月8日，同樣將於6月11日搬往將軍澳總部。

而將軍澳新總部啟用同日，入境處將增設辦理簽證身份書及回港證申請。若市民需親身遞交申請，可於5月27日起，在網上（按此）或致電24小時電話熱線（2598 0888）預約到將軍澳辦事處申請。

灣仔入境事務大樓8樓的港島辦事處，雖然辦公時間及服務範圍維持不變，但其旅行證件服務亦受到影響。（資料圖片）

6. 若旅行證件申請已處理，應前往哪一個辦事處領取？

若旅行證件申請已獲處理，入境處會向申請人發出領證通知書。惟因應旅行證件服務搬遷，原來選擇於港島辦事處的申請人，需按照通知書的安排領證。

若市民所收到的通知書於3月10日或之前發出，需盡快領取旅行證件，未獲領取的證件將於6月11日轉送至將軍澳新總部行政大樓1樓。

若市民所收到的通知書於3月11日或之後發出，可於6月8日或之前，可在灣仔的辦事處領取，或由6月11日起，到中環海港政府大樓2樓的辦事處領取。