三隧分時段收費｜西隧車流升22%收入反跌2成　只有紅隧「收多咗」

三條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧去年12月17日起實施第二階段分時段收費，私家車及電單車按不同時段繳付不同隧道費。運輸及物流局數據顯示，實施分時段收費，只有西隧的車流增加，平均每日架次由「633」固定收費時的7.5萬升至9.1萬，升幅達21.8%，但平均每日隧道費收入卻減少21%至300萬元。三條隧道中，只有海底隧道（紅隧）的隧道費收入有所增加，增30萬至270萬元。



運輸及物流局回覆議員何敬康財務委員會特別會議的書面提問時稱，政府在2023年8月2日收回西隧的同時實施首階段「633」固定收費，縮窄3條過海隧道之間收費差距，實施「633」固定收費方案後，平日(即星期一至五，不包括公眾假期)的全日總過海車流量與方案實施前相若，維持雙向全日約260,000架次。

該局指，隨着社會經濟活動進一步復常，三條過海隧道平日總車流量於2023年12月回升至疫情前、即2019年雙向約270,000架次的水平，而政府於2023年12月17日起實施第二階段的「分時段收費」，藉理順過往因價格差距而出現分配不均的交通情況，從而進一步改善過海交通。實施「分時段收費」後，2024年2月的平日的全日總過海車流量與實施前相若，維持每日雙向約270,000架次。

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根據當局數字，2023年12月17日至2024年1月31日期間、即「分時段收費」方案實施起至今年1月底，3條過海隧道的車流有變化，當中西隧平均每日架次由「633」固定收費時的75,100升至91,500，而紅隧則由101,600減至91,900，東隧亦由73,000減至67,100。

西隧車流升，平均每日隧道費收入卻減少，由「633」固定收費時的380萬元減至300萬元，東隧則由210萬減至200萬，只有紅隧的隧道費收入有所增加，由240萬元增30萬至270萬元。

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