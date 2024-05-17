新田科技城環評｜發展局歡迎決定　土拓署已著手籌組環境監察小組

發展局發言人表示，歡迎環保署有條件批准新田科技城環境影響評估報告的決定，就環保署批准環評報告附有若干條件，土木工程拓展署會全力跟進，包括已就環評報告中建議的環境緩解措施展開詳細設計、着手籌組一個具廣泛代表性持份者組成的環境監察小組、與漁護署成立工作小組，協調填塘工程與濕地保育公園的推展進度等。



就城規程序，政府已於今年3月8日就有關新田科技城的分區計劃大綱草圖刊憲，城市規劃委員會將安排公聽會。當局計劃今年下半年為新田科技城首階段土地平整及基建工程向立法會財務委員會申請撥款，目標於今年年底展開工程。



發展局發言人表示，歡迎環保署有條件批准新田科技城環境影響評估報告的決定，就環保署批准環評報告附有若干條件，土木工程拓展署會全力跟進，讓環境緩解措施，以至三寶樹濕地保育公園的建設。

局方續指，土拓署已就環評報告中建議的環境緩解措施展開詳細設計，並已着手籌組一個具廣泛代表性持份者組成的環境監察小組，成員包括相關政府部門、綠色團體及學者，就計劃提供意見，以及對建議的生態緩解或改善措施的成效進行監察。

下半年向財委會申撥款 目標年底展開土地平整及基建工程

此外，土拓署會與漁護署成立工作小組，以協調填塘工程與濕地保育公園的推展進度，也會定期向環境諮詢委員會匯報進度。

至於城規程序，政府已在今年3月8日就有關新田科技城的分區計劃大綱草圖刊憲。城市規劃委員會將安排公聽會，處理公眾就草圖提出的申述。政府計劃今年下半年為新田科技城首階段土地平整及基建工程向立法會財務委員會申請撥款，目標是在今年年底展開工程。

▼2024年5月17日 環保署有條件批准新田科技城環境影響評估報告▼

