今日必看8分鐘｜的士司機放蛇捉白牌｜ 蔡天鳳前家姑獲准保釋

的士VS白牌車齊表態 的姐：公平競爭 Uber司機：有得揀先係老闆

網約車平台Uber自2014年登陸香港後，衝擊傳統的士業，的士業與白牌車、特別是Uber的明爭暗罵從未停。在政府擬規管網約車平台即將有方案之際，周四凌晨（16日）網傳多段懷疑「放蛇」打擊白牌車片段，有的士業界稱，據其了解是有業界對白牌車忍無可忍，包括警方執法力度弱，故自發「放蛇」。一場自發「放蛇」除了是意識形態表達，也將的士業與Uber的較勁浮面、白熱化程度更成坐車人與網民的熱話。到底的士司機及Uber司機如何看此場「的爸大戰」，今午我們坐上了5部的士或Uber車，聽聽他們的心底話。

蔡天鳳案｜前家姑李瑞香涉妨礙司法公正 高院法官批准保釋

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案，前家姑李瑞香涉嫌催促其兒子鄺港智離開即將被調查的地點，因而被控妨礙司法公正罪，其案件將於6月6日在區域法院再訊。她今（17日）到高等法院申請保釋，法官張慧玲聽取陳詞後，批准其保釋申請。保釋條件包括李提供10萬元保釋金，其外甥提供現金人事擔保10萬元，期間不可離港。

啟德承豐道工業意外 男工人由6米高墮下受傷

啟德承豐道一個樓盤地盤發生工業意外。今日（17日）上午約11時49分，警方接報一名男工人由6米高墮地。救護員到場將傷者送到伊利沙伯醫院治理，警方正調查事件，列工業意外跟進。據了解，事主年約50歲，當時正在棚架上工作，其間懷疑身上安全帶鬆脫，由6米高墮地。據了解，他腰部受傷、身體懷疑沒有知覺，但清醒送院。

屯門一中學爆血案 13歲女生亮30厘米刀施襲 同齡男同學多處中刀

屯門發生涉及學童的傷人案。昨午（16日）約3時50分，青山公路—新墟段一間中學，據報一名13歲女學生在課室上課期間，突然亮出一把長約30厘米的利刀，從後襲擊另一名同齡男同學。遇襲男生猝不及防，右肩、背及手臂多處中刀浴血，幸仍清醒；校方大驚報警，由救護車送往屯門醫院治理。消息稱，涉案男女是中二級同班同學，事發前兩人曾為瑣事爭執。今午最後一節班主任課期間，女學生突亮出生果刀，向坐於前面隔兩行的男同學施襲，其後被制服。警方以涉嫌「傷人」拘捕涉案女學生，屯門警區刑事調查隊第六隊正追查其施襲動機。

海港Sir涉隱瞞警司身份借2600萬 兩欺詐罪成 被判囚6年半

人稱「海港Sir」的警司陳凱港與一名49歲男商人，涉於2019年串謀向兩間銀行隱瞞其警司身份，並訛稱受聘於私人公司，以獲取逾2600萬元的按揭貸款。兩人早前被裁定欺詐罪成，案件今（17日）在區域法院判刑，暫委法官王證瑜考慮本案不涉違反誠信，亦因陳的品格良好及對社會有特殊貢獻而減刑，最終判處涉及兩項控罪的陳監禁6年半。至於涉及一項控罪的男商人，則被判囚5年。

黃大仙鳳德邨裝修單位閉門失火 50人自行疏散 消防開喉撲火

黃大仙發生火警。今日（17日）凌晨零時許，多人報案指鳳德邨黛鳳樓一個單位冒煙，大約50人自行疏散，消防接報到場，出動1條喉和1隊煙帽隊撲火，最終將火撲熄。據了解，起火單位正在裝修，當時無人在屋內，突然閉門失火，消防正調查原因。

藍地村屋疑魚缸電線短路起火 一度傳爆炸聲 消防救出3隻狗狗

今日（17日）上午10時38分，屯門藍地新慶村富康居一個單位發生火警，冒出大量濃煙，並曾傳出爆炸聲。消防員接報到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，破門入內救出三隻狗。火警至上午11時10分救熄，沒有人受傷；經初步調查，相信是放在屋外的魚缸有電線短路所致。

有片｜港珠澳大橋香港口岸人工島綠的疑失控 撞爆水馬水花四濺

今日（17日）中午12時49分，一輛新界的士於大嶼山順朗路往港珠澳大橋香港口岸人工島方向行駛期間，懷疑入錯線，欲轉線時失控，直撞分隔路中的水馬。網上車cam片段可見，綠的原本靠左行，前往旅檢大樓方向，後來不知何故，失控直撞路中水馬，繼而在往車輛通關廣場方向的右邊行車線停下。水馬被撞至爆開頓時水花四濺。綠的隨後停下，疑司機沒有落車，途經駕駛者擔心，於是報案。救護員到場時司機已落車，沒有受傷，警方正調查意外原因。

$1600萬大麻花偽裝粟米片及即食麵 海關查泰國抵港海運貨櫃拘3人

海關日前檢查一個由泰國抵港的海運併裝貨櫃，在8箱報稱載有粟米片及即食麵的包裝內，檢獲77公斤懷疑大麻花，市值約1,600萬元。調查期間，人員發現不法分子遙距操控物流鏈販毒，先安排司機在碼頭提貨，再以「車過車」形式運送毒品，掩人耳目。行動中，海關拘捕3名男子，包括兩名收取報酬的本地男司機及一名相信為最終收貨人的外籍男子。