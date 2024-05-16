$1600萬大麻花偽裝粟米片及即食麵　海關查泰國抵港海運貨櫃拘3人

海關日前檢查一個由泰國抵港的海運併裝貨櫃，在8箱報稱載有粟米片及即食麵的包裝內，檢獲77公斤懷疑大麻花，市值約1,600萬元。調查期間，人員發現不法分子遙距操控物流鏈販毒，先安排司機在碼頭提貨，再以「車過車」形式運送毒品，掩人耳目。行動中，海關拘捕3名男子，包括兩名收取報酬的本地男司機及一名相信為最終收貨人的外籍男子。



海關在8箱藏有粟米片及即食麵的包裝內，檢獲77公斤懷疑大麻花。（陳浩然攝）

海關透過風險評估及資料分析，鎖定一個由泰國抵港的海運併裝貨櫃，貨櫃載有8批不同種類貨物，其中一批報稱雜貨及食品。資料顯示，雖然寄貨及收貨人均為物流公司，惟地址卻報稱私人住宅，寄貨人和收貨人最近亦沒有海運記錄，而且寄貨地址為大麻合法化地國家，屬於毒品高風險地區，因此海關將之扣留，作進一步檢查。

海關上周五（10日）在葵涌海關大進行檢驗，在貨櫃中間位置聞到強烈懷疑大麻氣味，並在一個紙皮箱尋獲氣味源頭，相信是目標的同一批併裝貨物，人員檢查期間，在粟米片包裝食品內藏發現草本植物，經檢驗後證實對大麻呈陽性反應。人員隨後將其他貨物以X光檢查，亦發現部分以即食麵包裝的貨物有可疑影像，其後證實為大麻花。

海關其後鎖定一個位於元朗的物流倉庫，展開監控遞信行動。周二（14日）一名本地男子在貨倉提取貨物後，利用貨車將其運送至九龍城，交給第二名本地男子；他們將貨物搬上另一輛貨車後，第二名男子再將其運送往太子，交予一名外籍男子。

最終海關拘捕該3名男子，包括兩名本地男子（42及49歲），均報稱貨車司機，相信他們收取1,000至3,000元報酬；另一名32歲外籍男子，相信為貨物最終收件人。兩名本地男子均獲准保釋候查；外籍男子則被暫控一項「販運危險藥物罪」 ，明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

海關拘捕兩名本地男子及一名外籍男子。（陳浩然攝）

海關經點算後，在980箱貨物當中，發現8箱藏有毒品，相信供應予本地市場。港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康形容，販毒分子花盡心思收藏毒品，將大麻花偽裝成不同類型食物，將之重新包裝及進行抽真空程序，企圖掩飾強烈氣味，逃避偵查。

毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚指，販毒集團利用多重貨車司機，首先安排司機在碼頭提貨，將貨物放在貨倉暫存，等候時機成熟再安排毒品以「車過車」形式混進市內。邱穎揚形容不法分子手法狡猾，他們遙距操控物流鏈販毒，毋須現身，企圖掩人耳目。

海關相信，今次案件已成功從源頭打擊販毒活動。海關將會繼續留意販毒趨勢，並呼籲物流業界要提高警覺，如發現有人利用物流公司服務販毒，請盡快通知海關；亦建議物流界從業員向客戶查詢更多資料，包括取得公司登記物件、貨物資料如發票及裝箱單等，進行參考，避免成為販毒分子的目標。