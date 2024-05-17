小紅書有用戶幻想成為西九龍重案組督察　偽造警察委任證以假亂真

內地社交平台小紅書日前有用戶展示一張偽造的香港警察委任證。相片顯示，該委任證放在證件套內，仿製程度以假亂真，包括提供基本的虛假警員資料，正面印有中英文姓名、所屬職位、半身照、警員編號等，而背面則內置小型晶片，註明由警務處處長簽發。



該用戶否認在淘寶購買，又稱不需要數百元所得，稱純屬個人收藏，不會帶進香港。而根據警務處資料，警隊飾章及徽章受《版權條例》等保障，若仿造相關裝備作拍攝用途，需向警方提早7個工作日申請。任何人如假冒公職人員，一經定罪可被判罰款1,000元或入獄半年。



自稱港產片影迷︰幻想自己是西九龍重案組的阿Sir

小紅書日前有一名地位為廣東的用戶，以「差人！冇動！」為題，展示一張偽造的香港警察委任證。該用戶的桌上放有簡體字理科教材，懷疑是一名學生。他在帖文中解釋是一名港產片影迷，因此持有偽造的委任證，「港劇警匪片看多了，幻想自己是西九龍重案組的阿Sir了，哈哈哈。」

稱純個人收藏 否認淘寶購買及不需數百元所得

不過該用戶在留言中，並沒有解釋取得渠道，只否認在淘寶購買，又稱不需要數百元所得。對於眾網民的各種疑問，他則回應純屬個人收藏，並稱不會帶進香港。

警署一直是內地旅客熱門的打卡點。（資料相片／梁偉權攝）

以假亂真印上警員資料 內置小型晶片

仔細翻閱相片，該用戶展示的委任證確實以假亂真，除了繁體及英文雙語並行外，正面印有基本的警員資料，姓名是「ZOENG Paak-Hon」，職位高級督察，更印上半身照及警員號碼。至於背面則內置小型晶片，註明由警務處處長簽發。此外，該用戶更為委任證準備印有香港警察徽章的證件套。

仿造警隊飾章及徽章拍攝需提早7日申請

翻查警務處網頁，警隊飾章及徽章受《版權條例》保障，警隊徽章亦已註冊為商標，受《商標條例》保障。若任何人欲仿造相關裝備作拍攝用途，必須取得公共關係部總警司的批准，申請並需在拍攝前7個工作日，以書面方式向警方提出。

而根據《簡易程序治罪條例》，任何人如假冒公職人員，一經定罪可被判罰款1,000元或入獄半年。至於製造、出示或藏有偽造的警察委任證，則屬行使虛假文書的刑事罪行。

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