旅發局電影紀錄片康城首映　重塑港產片經典場面　推廣光影漫遊

旅發局推出「香港光影漫遊」宣傳，透過製作全新電影紀錄片《香港經典 光影重塑》及推出香港電影旅遊指南，吸引全球戲迷來港體驗電影之旅。



《香港經典 光影重塑》在第77屆法國康城影展的「電影市場」（Marché du Film）作全球首映。旅發局主席彭耀佳表示，紀錄片重新演繹多部香港經典之作，創造出獨特的香港電影體驗，吸引世界各地旅客來港展開光影漫遊。



旅發局上周五（17 日）推出「香港光影漫遊」宣傳，透過製作全新電影紀錄片《香港經典 光影重塑》及推出香港電影旅遊指南。（旅發局）

紀錄片《香港經典 光影重塑》由多位資深及新生代香港電影人同行，以六種最廣為人知的港產片類別，包括愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝片的經典作品作靈感，配合香港標誌旅遊景點作背景，由六位電影人包括夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晉、黃國強、廖益民執導，重新演繹六條合共60分鐘的短片。旅發局期望，以電影形式展現香港的獨特魅力及豐富文化傳統。

著名演員林子祥及張艾嘉重塑電影《最愛》，同時推廣天星小輪。（《香港經典 光影重塑》截圖）

+ 1

張艾嘉：香港城市與郊區相近，數十分鐘從鬧市到海灘

旅發局主席彭耀佳表示，透過《香港經典 光影重塑》重新演繹多部香港經典之作，向香港電影致敬，同時亦創造出獨特的香港電影體驗，吸引世界各地旅客來港展開光影漫遊，感受魅力非凡的香港。

短片中擔任主角的影后張艾嘉亦表示，與文導演的拍攝過程中，體會到香港的美，並提到香港的城市與郊區相近，只需數十分鐘，便能從鬧市到達海灘、郊野公園、水塘等，景色漂亮。她有感香港是一個福地，期望旅客來港不止購物，也發掘到香港的美景。

負責監製其中四條短片的資深電影策劃陳善之指，他從小到大在香港生活，很熱愛這個城市的每一個細節，並提到希望旅客能經常來港，創造開心時刻，發掘不同機遇，感受香港靈活且具活力的一面，享受美食及友善的招待。

推出香港電影旅遊指南 感受香港電影魅力

旅發局同時邀請逾40 個國家及地區的電影業界代表出席啟動禮，包括來自法國、德國、英國、美國、西班牙、日本、韓國、加拿大等地的電影發行商、影展策展人及串流媒體等到場，率先預覽《香港經典 光影重塑》電影紀錄片，透過鏡頭欣賞香港的都會魅力及文化特色，進一步把香港推廣至世界舞台。

旅發局推出香港電影旅遊指南，向旅客介紹港九新界一系列體驗活動，讓旅客身在其中，感受香港電影魅力，激發他們發掘更多銀幕以外的美，包括在深水埗鴨寮街的音響店，重現《無間道》經典一幕；或乘坐開篷巴士，追尋王家衛《墮落天使》中騎電單車穿越隧道足跡等。