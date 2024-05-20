六合彩增金多寶　消息：料25/26起10至12次　投注額雙位數增長

馬會上周六（18日）公布會將每年六合彩金多寶攪珠從現時約7次，逐漸增至最多12次，為此調整金多寶儲備安排，料可增加出現一億元頭獎機會。據了解，馬會預計2024/25年度（由7月至翌年6月計）會是儲錢期，在2025/26年度起，每年金多寶攪珠可達10至12次，主要在大時大節舉行，預計投注額有兩位數升幅。



對於會否增加六合彩玩法，及每注投注10元會否上調，消息人士對此持開放態度。



六合彩攪珠，金多寶有高達1.18億獎金。（資料相片／蘇煒然攝）

馬會將於6月9日晚舉行端午金多寶攪珠，預計撥入金額將比年3,800萬元為多。

現時每期六合彩攪珠的總投注額中，25%會撥作獎券收益徵稅、15%會撥作獎券基金，另6%為香港馬會獎券有限公司的佣金。餘下的54%始為獎金基金，先扣出金多寶累積及扣除四至七獎派彩金額後，餘下頭獎、二獎及三獎，依次按45%、15%及40%分開，供各獎幸運兒攤分，而頭獎基金最少800萬元，而三獎派彩下限19,200元（以10元一注計）。

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馬會上周六公布，為迎合市民對六合彩大型金多寶的需求，由明晚（21日）攪珠起，將調整金多寶儲備安排，期望透過加大金多寶彩池儲備，以舉辦更多金多寶攪珠，使次數能從現時每年約7次，逐漸增至最多12次；而未來部份金多寶攪珠10元一注獨中，最高頭獎獎金可高達一億元。

消息人士表示，每期有一定投注額撥入金多寶儲備，為谷大儲備以推行更多次金多寶攪珠，這方面會有所調整，視乎每期情況而定。

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