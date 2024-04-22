六合彩攪珠又現「生日組合」　馬會派凸300萬　頭獎每注不足800萬

六合彩周日（21日）攪珠，七個攪出號碼介乎7至27號，即屬於1至31號內，剛好屬月份及日子號數，再現「生日組合」結果，總共有188806.4注中頭獎至七獎。隨之出現「生日組合」效應，派出金額共6,094萬元，比扣作派彩的投注額及累積多寶為多，馬會再次大出血派凸，涉款近300萬元，是本月第二次，不過「補貼」比4月4日那次少三分一。



今次攪珠有3.5注中頭獎，每10元一注不足800萬元（約791萬元）；令馬會派凸主因是三獎有368.2注中，由於按規定派彩金額不得少於每10元一注19,200元，故馬會要「硬食」共約707萬元。



六合彩4月21日攪珠結果再現「生日組合」結果。（馬會網頁圖片)

三獎有368注中 派發金額為下限$19200

不少人買六合彩彩票，喜歡以自己或親人的生日日期為心儀號碼，即往往是1至12號（生日月份），再搭1至31號（生日日子）。過去多次攪珠如七個號碼如介乎1至31號，被稱為「生日組合」結果，多數中獎注數會特別多。周日晚的攪珠連特別號碼計，最細為7號，最大為27號，正是「生日組合」。

六合彩攪珠結果統計首五個號碼依次為：30、49、10、24及22。（馬會網頁圖片）

今期頭獎有3.5注中，每10元一注派彩7,909,880元，是較少見不足800萬元。不過頭獎總派出2,768萬元，符合頭獎基金總額不低於800萬元規定。

二獎有7注中，每10元一注派彩19.4萬元；三獎有368.2注中，每10元一注派彩為19,200元，即三獎下限。四至七獎為固定派彩，其中有188806.4注中七獎（中三個攪出號碼，不計特別號碼），涉及派彩就有651萬元。

馬會需從儲備中撥款補貼「派凸」情況

頭獎、二獎及三獎獎金基金，是減去四獎至七獎的總獎金及金多寶扣數後釐定，所以愈多注中四獎至七獎，頭二三獎派彩愈少。但三獎有最低派彩金額保證19,200元，故如太多注中三張，可能出現「派凸」情況，馬會需從儲備中撥出「補貼」。

本月第二次出現派凸 較上次454萬少三分一

周日攪珠總投注額為6,363萬元，扣除25%撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金和6%馬會獎券佣金後，餘下的54%、即3,436萬元作派彩，連同累積多寶2,360萬元，即總共有5,796萬元供派彩。

不過最終派彩總額為6,094萬元，即派出的金額比可供派彩款項多出297萬元，是繼4月4日出現「生日組合」派獎後，本月第二次出現派凸情況，但比上之的454萬元少三分一。

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