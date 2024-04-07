六合彩攪珠再現「生日組合」21.4萬注中獎　馬會大出血派凸454萬

不少人買六合彩彩票，喜歡以自己或親人的生日日期為心儀號碼，而上周四（4日）的攪珠，七個攪出的號碼最大為26號，即屬於1至31號內，剛好屬月份及日子號數，「生日組合」效應再現，當晚共有21.4萬注中頭獎至七獎。



單是中3個攪出號碼的七獎（每10元一注派40元），已有近18萬注；三獎也有393注中，幸運兒只獲派彩下限19,200元（每10元一注）。馬會總派彩總額高出當日扣減後的投注額及累積多寶總和，共達7,711萬元，派凸454萬元。



4月4日六合彩攪珠結果，七個攪出的號為1至26，屬「生日號碼」。（馬會網頁圖片）

攪出號碼介乎1至26號 兩個為五大熱門號碼

上周四攪珠的六合彩最小為1號，最大為26號，當中22號及24號為五大熱門號碼。不少人自選號碼時，會以自己或親人的生日日期為心儀號碼，當晚攪出的1、4、8及12號除了可作日子外，也可作為月份，而22、24及26號為日子，剛好可作「生日組合」，往往出現大量彩票中獎。

六合彩攪珠結果統計首五個號碼依次為：30、49、24、22及10。（馬會網頁圖片）

三獎僅派下限獎金 18萬注「中三個字」派彩共720萬

上周四攪珠有2.5注中頭獎，每10元一注派彩1,466萬元；二獎雖只有7注中，但每10元一注僅派23.4萬元。三獎開始有異常，393注中，每10元一注派彩19,200元，為三獎派彩下限。

由四獎至七獎屬固定派彩，中獎注數異常多，五獎及六奬分別有1.39萬及1.89萬注中；「中三個字」七奬最誇張，多達18萬注中，佔全部21.4萬中獎注數的84%，派彩總共便近720萬元。

頭獎基金加多寶7256萬 派彩需7711萬

3月30日的六合彩復活節金多寶有彩票中獎，每10元一注派彩4,105萬元，但幸運兒屬投注5元一注，即「0.5注中」，只獲一半獎金，另一半撥入上周二（2日）的攪珠，不過當晚頭獎無人中，多寶增至3,384萬元。

上周四晚的攪珠總投注額共7,171萬元，扣除25%撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金和6%馬會獎券佣金後，餘下的54%、3,872萬撥作該期獎金基金，連同累積多寶，合共7,256萬元。

不過當晚派彩總額共7,711.5萬元，即馬會要由儲備中撥出454萬元才夠該次六合彩派彩。

六合彩去年4月22日的攪珠出現「生日組合」，馬會需從儲備撥出約400萬元才夠派彩。(馬會網頁圖片）

去年4月22日的攪珠，七個攪出號碼介乎2至26號，又要「生日組合」，令馬會又「大出血」，需從儲備撥出約400萬元，才夠派彩4,242萬元；當晚二獎有9.5注中，每10元一注獎金僅約3.9萬元。

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