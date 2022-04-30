日圓跌穿六算掃平貨好時機　水果平一成　100円店仍企硬12算

日本近年為港人熱愛的旅遊地點之一，日圓兌港元貶值實屬一眾消費者福音。徘徊低位的日圓周四（28日）跌勢持續，每百日圓兌港元終跌穿六算，曾低見5.991，創20年新低。日圓貶值適逢電子消費券派發，釋放港人的購買力，惟目前受疫情的籠罩下，兩地仍然未恢復開關，港人只能到網店購買日貨，或趁低兌換日圓，為未來赴日旅行作準備。



日圓貶值，各人均眾說紛紜，有網店明言成本將減少10%，亦有網店透露供應商因通脹預告加價，經濟學者則認為日本100円店的利潤，可高達五成。惟不論如何，港人最終成為最大贏家，在日本亞馬遜購物連同運費，價格仍比本地網店便宜兩成。



日圓兌港元近日瀉至20年新低，是否要趁低吸納？(資料圖片）

縱橫遊袁振寧︰食日本貴價水果好時機

近年新冠疫情肆虐，市民逐漸習慣於網上購物，網店或代購網如雨後春筍湧現。縱橫遊近年受封關影響，擴展網購業務增加收入，主力售空運的日本水果及海產。常務董事袁振寧透露，由於並非以日圓交易，供應商願意下調價格約15%，惟空運費近月微升5%，估計「一來一回」後成本仍減少10%。

受惠於日圓貶值，袁推出減價優惠，包括日本水果、清酒、威士忌等。他亦以天價芒果「太陽のタマゴ」（太陽之子）為例，目前已減至700多元3個，相比過往便宜10%至20%。他認為目前為嘗試日本貴價食品的好時機，「現在唔試，唔通匯率升到七、八嘅時候先試咩？奢侈一次囉，未試過可以試下。」

日本酒杯供應商預告7月起加價

專售禮品的網店「兩公婆日本百貨」店主賴詠諾則表示，日圓貶值將導致日本迎來通脹，當地的進口貨價格增，食肆及日常用品已陸續加價，「對香港人係好事，但對日本人就唔好。」他更指，近日已有日本的酒杯供應商，向他預告7月起加價，但暫時未通知實際的升幅。不過他透露，部份網店趁供應商加價前大幅入貨，故有條件減價，建議市民可留意咖啡類用品。

與此同時，航運及空運費升勢未止，以致網店的運輸成本上升。他透露，空運費由年初至今已微升數個百分點，航運費更大幅飆升，若以網店數十箱的運量計算，航運與空運的收費相近。因此部份不宜空運的貨品，例如必須經航運抵港的飲品，價格將不跌反升。

零售商不願減價 日本100円店成贏家

除了網店可購買日貨外，其實本港不乏日式超市，例如Donki、Aeon、一田百貨等，甚至兩大連鎖超市亦提供多款日貨，相信港人均關心日圓貶值，會否令超市調整價格。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波便表示，可能性不大。

李解釋，超市的貨品往往於若干時間前購入，當時的匯率或未跌至低位，目前定價未能反映日圓的跌勢。同時電子消費券剛派發，超市並不會貿然減價，視乎街外的價格作考慮，或選擇以「多買多減」的銷售手法。

反而每件貨品定價12元的日本100円店，或成為贏家。李以日版卡樂B薯片為例，指匯率下降但售價不變，可獲的利潤升至五成。因此他認為100円店具有減價的空間，貨品可減至10元。惟100円店至今僅推「買五送一」等優惠，他期望有同類型店舖率先減價打破僵局。

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買日本露營帳幕 上日本亞馬遜最抵

雖然超市減價的機會渺茫，但市民仍可透過日本網購平台，以匯率差價買得心頭之好。近年本港興起行山露營的風氣，日本品牌Snow Peak為山友其中的熱門之選，不少露營用品店舖均長期售罄。

例如Snow Peak三人用的露營帳幕SDE-002RH，於日本亞馬遜售33,340日圓，運費為3,937日圓，若以每100日圓兌換6港元計算，總費用只須2,237.8港元。然而本港網店的價格，分別為2,759元、2,850元不等，相差近兩成。換言之，於日本亞馬遜購買同款貨品，可慳500港元以上。惟須注意是，並非所有貨品均可運往本港。

經濟學者買日圓長線投資

隨着世界各國放寬入境措施，「返鄉下」或可指日可待。袁振寧估計日本將於今年開關，正籌備日本旅行團，呼籲市民可趁低吸納，以便將來旅行時使用。他說，日圓匯率跌穿六算為不尋常，暫時沒有因素繼續貶值︰「六以下盡買，只要唔係炒賣都唔怕買。」

李兆波亦透露，正計劃將來到日本旅行，最近多次以一萬港元兌換日圓，對上一次兌換的匯率為6.4。他建議準備赴日的市民量力而為，以平均法兌換日圓，猶如月供股票作長線投資，「我相信唔會離低位好遠。」

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