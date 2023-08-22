福島核污水｜果欄商戶指多顧客查詢產地　各縣市水果供應都有下降

日本政府決定將於本周四（24日）排放福島核污水。本港油麻地果欄有水果販商今日（22日）表示，不擔心日本進口水果的銷情受影響，認為市民應理性看待問題：「因為我唔會用啲（福島）海水去淋花、種生果嘛。」



但亦有果欄店員表示，其實個別縣市的水果供貨都有減少，即使如此，「啲市民驚嗰個縣（福岡縣）多啲。」有市民表示，排放核廢水後會「睇清楚先」，如水果檢驗報告證明安全才會考慮購買。



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特區政府將在日本傾倒核廢水後，啟動進口管制，限制日本多個縣市的水產，雖然其他食品未受限制，但市民對於日本進口食品開始有謹慎態度。記者今早到油麻地果欄視察，不少商戶銷售的水果，都有標榜「日本直送」。

港府在8月24日禁日本10個都縣水產。（香港01製圖）

店員料顧客不會立即切斷吃日本水果

水果檔員工陳小姐表示，香港人較追崇日本水果，品質較好，不過「有部分嘅事實係食少咗嘅」，所以她估計指，「唔會一時半刻即刻斷曬，即係都會食少啲，或者係『當造』，佢就會食囉。」她留意到有個別市民買少了日本水果，而檔口售賣來自日本許多縣市，如長野、青森、山梨、岡山及福岡等，個別縣市的水果供應都有所減少，即使如此「啲市民驚嗰個縣（福岡縣）多啲。」

油麻地果欄有水果零售及進口商負責人蕭先生表示，近日留意到有顧客因日本排放核廢水而詢問水果產地：「講就好多人講，不斷都有人講。」他指有些水果都有特定出產地，例如某些果瓜只有特定出產於北海道。他又表示，日本出產的水蜜桃味道最好，品質有保證，令人放心，甚至在網上公開水果由種植到收成的影片。

蕭先生補充，「即係唔會話好似有啲地方咁，即係唔夠大就打啲乜落去整大啲啊，唔夠甜又整啲乜落去整甜啲啊。」

販商料水果銷情不受衝擊 食環要求檢驗安全

他認為應該理性看待問題，相信水果及農產品銷情不會受很大衝擊：「因為我唔會用啲（福島）海水去淋花啊、種生果嘛。」他指檔口生意做了多年，自日本福島發生核洩露事故到如今，貨到後均在食環署要求檢驗水果輻射水平：「呢個動作實在成日都要做，咁雖然係好煩多，咁但係都係安全啦。」

蕭又指，核廢水傾倒大海，相信對水果及大米影響不大，「但如果你而家好明顯係倒落個海，即係啲魚食咗或者係個食物鏈……」。他亦指，日本水果在香港屬非常主流，自己攤檔的日本水果供貨並未減少。

他指即時存在輻射問題，亦相信對銷情影響不大，並解釋指香港人進食日本水果的數量僅次於日本人：「因為真係太多啦，出口得太多太多，有啲客去完旅行返嚟都話：『嘩，點解我哋仲平過日本嘅？』」

水果檔員工梁小姐表示，大環境經濟已影響銷情：「本身係經濟問題，唔係咁捨得買嘢食，係正常。」她又指若日本排放核廢水相信進一步令客人減少：「如果佢放咗就一定會冇囉，冇埋客人，因為真係對健康有影響啊嘛。」

顧客坦言不再買日本水果

今日到油麻地果欄賣水果的嚴先生表示，日本排放核廢水後不會買日本水果，「梗係唔會買啦，因為你嗰啲嘢有高危㗎嘛。」他亦指如有朋友送「會要（但）唔食」。

市民林女士則表示不，太擔心水果受排放核廢水影響，但比較擔心海產。她表示若排放核廢水後會「睇清楚先」，如檢驗報告表示安全才會考慮購買：「佢自己福島啲人都話反對啊嘛，咁睇定咗先囉。」她認為，許多水果都是日本品質較好，如水蜜桃「就真係日本好食啲」，並指以往都會買日本的水蜜桃，「但係今日（來貨）都麻麻地，唔係幾敢買住。」