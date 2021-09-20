中秋節｜水晶梨非日本主流？晴王提子譯名錯誤？一文揭曉水果秘聞

明天（21日）就是農曆八月十五中秋節，傳統除了賞月吃月餅外，買水果送禮亦是中國人的傳統習俗。不過如何揀選一個美味多汁水果，當中亦大有學問。究竟為何中秋節必買水晶梨？香印提子、晴王提子兩者又有何不同呢？入行逾20年、油麻地「志生欄」東主甘先生，將於下文為讀者揭曉箇中秘聞，並解開市民多年來對水果的誤解。



坊間所指的水晶梨，為日本鳥取縣出產的「20世紀水晶梨」，已陪同港人成長最少30年。（李澤彤攝）

日本主流非綠色水晶梨

甘先生指，其實坊間所指的水晶梨，為日本鳥取縣出產的「20世紀水晶梨」，已陪同港人成長最少30年，其包裝盒為多年中秋節送禮的指標，「原來佢已經陪咗我哋中秋節幾十年。」也許綠色水晶梨的形象已深入民心，但其實主流的日本梨是赤色，例如近年的豐水梨、秋月梨、新甘泉梨等。只因中秋節的月份，適逢日本當造綠色皮的「20世紀水晶梨」，因此才有此誤會。

不過究竟該如何食用20世紀水晶梨呢？甘先生說，該梨於季初呈現偏青色，季尾則變為黃色。他提出「七三黃金比例」，即當青色與黃色的比例7:3時，便是最佳的食用時間，脆度及甜味兼備，可謂色香味俱全。「但如果成隻青咇咇食，你話︰喂老闆唔好食嘅？梗係啦，你都唔會買塊豬扒煎到半熟就食啦？」

日本鳥取縣近年面世的「新甘泉梨」（圖下），甜度比水晶梨（圖右）更高，為水晶梨近年的勁敵。（李澤彤攝）

新甘泉梨挑戰水晶梨地位

長江後浪推前浪，屹立香港梨界數十年的水晶梨，終於迎來了新敵。原來日本鳥取縣近年面世的「新甘泉梨」，甜度比水晶梨更高，亦無須等待「七三黃金比例」，買回家即可享用。雖然該梨的價格較為昂貴，超市更售99元一個，自推出後不乏捧場客。

甘先生更指，有顧客一嚐過後，難以忘懷新甘泉梨的味道，更保留梨上的貼紙，於翌年向他查詢︰「我貼咗喺手機成年先夠膽撕，我就係想搵返呢隻梨食！」他亦提醒，當秋甘泉梨開始於市面出現後，意味今年季度的新甘泉梨即將完結。

油麻地「志生欄」東主甘先生。（李澤彤攝）

晴王提子與香印提子為相同品種

而中秋節除了水晶梨外，亦不得不說起香印提子。甘先生指，日本不少縣份均出產香印提子，當中岡山縣及山梨縣，因質素高及貨源充足，最受香港市民歡迎。但與綠色水晶梨一樣，原來提子亦有著美麗的誤會，其實晴王提子便是香印提子。「可能大家誤會咗，以為晴王同香印唔同，其實係同一樣嘢。」

由於岡山縣出產的提子與別不同，被透明膠袋包裹著，而袋上印有「晴王」二字，因此被誤解為晴王提子。其實「晴王」標誌上的日文「シャインマスカット」，與香印提子的日文相同。「成包嘢得兩個中文字，就係晴王，咁大家諗仲唔係晴王？然後咁多年都誤會喇。」

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香印提子取自普通話讀音

甘續指，香印提子的正名為麝香葡萄，傳聞首位引進香印提子為台灣人，而日文「シャ（Sha-in）インマスカット」，首兩個音與普通話的「香印」相似，因此日本麝香葡萄，從此被譯作香印提子。他笑說，曾有客人質疑晴王與香印屬不同品種，認為兩者的味道不相似。他則如此回應︰「咁每個人都有唔同，都有高矮肥瘦，（提子）喺樹側邊曬得多太陽，自然都會甜啲啦。」

提子的揀選方法亦大有學問，除了視乎大小及形狀外，亦要細觀顏色的變化。「大唔大粒最易睇，一望就知，見到綠得嚟又黃黃地，唔係深綠色，透少少，呢啲咪靚囉，即刻食得！」甘更認為，香印提子在保鮮期方面，更是眾提子之冠，只須將香印提子放在雪櫃，保存期便可長達半個月。