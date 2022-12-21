工展會｜冬至恢復試食　水果檔主料生意增五成　海味檔奇招促銷

政府昨日（20日）公布，由明日「冬至」起（22日）容許市民於公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍飲食。工展會今日（21日）仍然禁止飲食，有參展商表示，未收到大會通知明日是否可以推行試食活動。



有參展近20年的水果檔主相信，若有試食活動可以大幅提升生意額，料可增五成，她坦言「無試食你講到幾好食都唔會信」；亦有海味檔雖然未能提供試食，但就向入場人士展示鮑魚，讓顧客隔着口罩聞一聞「鮑魚香」促銷。



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第五十六屆工展會於維多利亞公園舉行，展場踏入第13日，由於大會防疫措施，不允許入場人士飲食。政府昨日（20日）公布，於星期四起（22日）放寬部分社交距離措施，容許市民在公眾活動場所的戶外範圍飲食，但工展會商戶均未有收到大會通知可以於場內進行試食活動。

「無試食你講到幾好食都唔會信」

售賣水果的英姐指，是否提供試食要視乎大會安排，若能開放場內飲食，必定會推出試食活動。她憶述自己已參展近20年，未有疫情之前必定會推出試食活動，顧客也會因試食後對購買產品更「踴躍」、「有信心」，生意額才有所提升。

然而，疫情之後生意轉差，若有試食活動，相信生意可以提升五成。她又言，「你講到幾好食（顧客）都唔會信……除非之前試過就會買。」

海味檔供入場人士聞鮑魚香促銷

售賣海味的鄭小姐指往年未有疫情以前都會推出試食活動，但疫情開始後便沒有試食活動，生意也難免差一點。她又指顧客通常會看鮑魚的大小、口感是否多汁以及鮑魚汁夠不夠香。

雖然大會規定不能於場內飲食，但鄭小姐設法用一個透明小兜裝了幾隻鮑魚，向遊人展示推銷。她解釋這樣可展示鮑魚的大小及讓客人隔著口罩聞一聞鮑魚汁的香氣。

同樣售賣海味的劉先生指要視乎大會指引，若允許試食活動也會推出，因為顧客能夠嘗試食物是否美味。售賣自家焗堅果的黃小姐表示，若大會明日可開放場內飲食，將會推出試吃活動，因為賣的腰果都是「新鮮即焗，試落先知」。

▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼



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經民聯成員今日亦到訪工展會。經民聯榮譽主席梁君彥、主席盧偉國花費約數百元購買炸魚皮、即食麵、堅果等零食。盧偉國展示手提的大袋零食，並笑言「行工展，有着數！幾大袋！」。經民聯副主席梁美芬則早已鎖定目標，花費近1200元購買三盒蟲草及四盒的靈芝孢子等保健品。龍漢標亦花費約3000元購買蜂蜜及數百元購買零食給孫兒吃。