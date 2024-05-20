有內地生以假學歷報讀港大碩士課程　港大經管學院：追究涉事中介

近日有內地網民在網上發文，指有內地生以假學歷報讀香港大學自資碩士課程，港大正就此進行調查，需要部份學生提交學士學位成績表。港大經管學院表示，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動並展開全面調查，如發現證據確鑿，將採取行動包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作追究涉事的中介。



經管學院要求200學生補交學士學位成績單

內地網上流傳指， 一名碩士生疑抄襲其他人的功課，加上之前曾有違紀行為，令學校對該學生的能力持懷疑態度，而希望該學生提交學士成績單，因該名學生未能及時提交，令港大展開調查。帖文指，調查已擴展至整個經管學院，要求學生在本月5日前補交學士學位大學所發出的成績單，200名學生受影響。

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學院：中介機構為申請人捏造入學申請文件

港大經管學院回覆表示，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動並展開全面調查，發現坊間部份中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，為申請人捏造入學申請相關文件的情況，並以調查進行為由未有透露具體數字。

院方表示，如發現證據確鑿，將採取行動包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作追究涉事的中介。院方續指，如發現當中涉及中介機構，將與相關執法機構合作，確保有關中介受到法律追究。